携手并进，共创美好未来

本报记者 刘军国

参观美术展，回顾人文交流的意义；探访西湖、西泠印社、中国丝绸博物馆，感受中华文明的源远流长；参访阿里巴巴集团、菜鸟集团等企业，感受中国式现代化的澎湃动能……近日，上海合作组织成员国国家协调员一行21人参访浙江省杭州市。大家纷纷表示，上海合作组织各国应携手并进，共创美好未来。

钱塘江畔，“上海合作组织国际美术双年展”正在举办。“这些作品承载着生活在丝绸之路沿线地区民众的文化和价值观。”上海合作组织副秘书长索海尔·汗说，这是属于上海合作组织成员国艺术家的艺术之廊。

2013年，首届“上海合作组织国际美术双年展”在杭州举办。11年来，双年展弘扬“上海精神”和“丝路精神”，支持中外艺术家开展美术创作，深耕人文交流和友好交往，已成为上海合作组织成员国之间友好交流的品牌活动。

走进西子湖畔的“上合友谊林”，参访团成员共同为象征友谊与合作的美人梅培土。2016年9月，参加第三届双年展的中外嘉宾共同植下了8株美人梅，标志着友谊林的落成。“如今，友谊林正茁壮成长，也象征着上海合作组织的不断壮大。”索海尔·汗表示。

在西泠印社，参访团了解西泠印社百年社史以及海外名誉社员情况。据悉，近年来，西泠印社将各个国家的标志性建筑或代表性人物浓缩进印章创作中，希望通过这种方式，让观众了解中国篆刻艺术的魅力。巴基斯坦上海合作组织国家协调员巴特在现场发现一枚以中国传统工艺篆刻的巴基斯坦文字印章后高兴地说，文化合作是上海合作组织的重要组成部分。“可以看到，相通的文化紧密联系着各成员国，不间断的人文合作将各国人民团结在一起。”

悬挂在中国丝绸博物馆的一幅丝绸之路示意图吸引大家驻足。“我们国家就在这里，很久以前我们就与杭州有了联系。”一位协调员指着示意图说，这条横贯亚欧大陆的商贸与文化交流之路，自古以来就承载着无数的故事与传奇，也将杭州与上海合作组织各成员国的主要城市串联起来。

杭州，已是新质生产力蓬勃发展的创新活力之城。在阿里巴巴西溪园区展厅，各国协调员们了解中国在电商零售、物流仓储、智慧城市等领域的发展。伊朗上海合作组织国家协调员基亚伊说，伊朗年轻一代对互联网非常感兴趣，也致力于发展数字经济，“期待与中国共享数字经济新机遇”。

目前，上海合作组织拥有10个正式成员国、2个观察员国和14个对话伙伴。多位协调员表示，上海合作组织20多年的发展经验表明，互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”应该继续发扬光大。此行不仅感受到了杭州优美的山水环境、深厚的人文底蕴，更打开了观察中国式现代化的窗口，期待与中国在更多领域加深合作，书写友好往来新篇。

《 人民日报 》（ 2024年12月18日 03 版）

(责编：刘洁妍、刘叶婷)