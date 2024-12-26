搭建起技能融通、民心相通的交流平台

本报记者 陈尚文

“我们以良好精神状态投入比赛，以精湛的技能相互交流，携手共同进步，努力为共建美好上海合作组织家园贡献智慧和力量。”日前，在山东青岛举行的第三届上海合作组织国家职工技能大赛上，乌兹别克斯坦布哈拉市马哈马特综合中心技工诺济姆·易卜拉季莫夫道出了参赛选手的心声。

给工业机器人安装夹具，通过编程及调试、整机联调，让其完成易拉罐的抓取、开盖、分装；一个个螺钉、轴承、链条、带轮等构件，经加工组装调试，实现高精度运转……吉尔吉斯斯坦国立技术大学自动化管理教研室讲师科亚尔·卡德尔库洛娃表示，各国优秀选手同台竞技，短时间内完成多道工序，这样的比赛有趣且富有挑战。在本届大赛金奖获得者之一、来自白俄罗斯的电气工程师吉尼斯·库列夫看来，比赛还原了工业机器人电机装配环节，考察的多个环节广泛应用于新兴工业中，具有重要现实意义。

本届大赛由中华全国总工会主办。大赛根据上海合作组织国家经济发展需求、技能发展实际和职工参赛意愿，采取个人赛和团体赛相结合的方式，设置了工业机器人操作调整、智能制造工业控制、装配钳工等3个赛项。来自上海合作组织成员国、观察员国及对话伙伴等14个国家的选手及专家学者、技术工人等齐聚一堂，切磋技艺、增进友谊、互学互鉴。

“感谢中国提供的宝贵机会。”伊朗科学技术部人工智能、机器人学及量子应用部副主席达伍德·扎尔认为，以“赛”为媒，上海合作组织国家职工分享各自的职业经验，共同提升了职业技术水平。

“7年前，我曾作为观察人员参加了第一届大赛，各国选手精湛的焊接技术、大赛互学互鉴的友好氛围给我留下了深刻印象。”柬埔寨劳动和职业培训部职业技术教育与培训总局标准与课程司代理处长布拉占达拉勒表示，他很高兴带领两名柬埔寨选手参赛。“我们会将此次参赛的收获带回国，把相关经验融入职业培训课程中，让学生了解如何操作机器人，助力国家机器人相关职业、产业发展。”布拉占达拉勒说。

“在这里，我们不仅学到了知识和经验，更收获了友谊。”亚美尼亚先进技术企业联盟阿尔马特工程创客空间协调负责人阿拉伊克·阿瓦良表示，除了以“技”会友，通过专题讲座、实操训练、文化参观等环节，他对中国高质量发展以及上海合作组织框架下的务实合作有了更多了解。

“相信每一位参赛选手都度过了一段充实、快乐、具有启发性的时光。”上海合作组织秘书处顾问贝胡鲁兹·莫赫塔里表示，以职工技能大赛为契机，上海合作组织国家加强技能人才交流合作，有利于推动构建更加紧密的上海合作组织命运共同体。

上海合作组织发展最牢固的基础在于文明互鉴，最深厚的力量在于民心相通。2017年6月，中方首次提出举办上海合作组织国家职工技能大赛。中华全国总工会分别于2017年、2019年举办了前两届，并与上海合作组织国家职工技能交流营、上海合作组织国家工匠研修学堂等活动一道，为上海合作组织国家搭建起技能融通、民心相通的交流平台。

《 人民日报 》（ 2024年12月26日 03 版）

(责编：刘洁妍、刘叶婷)