不断壮大促进世界和平发展的进步力量（国际论坛·弘扬“上海精神”：上合组织在行动）

安德烈·鲁萨科维奇

相信在中国大力推动下，上海合作组织将进一步凝聚合作共识，为维护多边主义、弘扬全人类共同价值发出更响亮的“上合声音”，为推动构建人类命运共同体作出更多“上合贡献”

上海合作组织的成立与发展，顺应了和平发展的时代大势。成立20多年来，上海合作组织始终秉持“上海精神”，不断巩固成员国互尊互信，持续深化睦邻友好，扎实拓展互利合作，为维护亚欧大陆安全稳定、促进地区国家发展繁荣发挥了重要作用。

当今世界，各种不稳定不确定因素相互交织，各类全球性挑战层出不穷。保护主义、单边主义沉渣泛起，世界经济增长乏力，全球发展鸿沟加剧。面对新形势，上海合作组织坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，捍卫公道正义，大力促进开放包容的国际合作，日益成为完善全球治理、推动国际关系民主化的重要力量。上海合作组织主张开放共赢、包容互鉴，坚持共商共建共享，有力推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，支持全球南方国家团结发展，不断壮大促进世界和平发展的进步力量。

上海合作组织之所以能在深刻复杂变化的国际形势下不断发展壮大，中国的引领和推动作用不可或缺。近年来，中国秉持人类命运共同体理念，为上海合作组织发展持续提供中国方案。中国提出共建团结互信、和平安宁、繁荣发展、睦邻友好、公平正义的上海合作组织家园，得到各方积极响应。在中国引领推动下，“上海精神”时代内涵不断丰富，上海合作组织前行方向和路径更加明晰。

随着高质量共建“一带一路”深入推进，上海合作组织成员国发展战略对接不断加深，务实合作广度和深度不断拓展，区域经济一体化水平持续提升，有力促进地区稳定发展。高质量共建“一带一路”让“上海合作组织大家庭”各成员之间的利益纽带拉得更紧、合作之路走得更实，将为上海合作组织长远发展开辟更加广阔的前景。

同舟共济、合作共赢是各国应对共同挑战的唯一途径。中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，与构建人类命运共同体理念高度契合，受到包括上海合作组织成员国在内的国际社会普遍认可与支持，不仅将为上海合作组织自身发展注入新动力，也将为促进全球包容、可持续发展凝聚更多合力，更好增进全人类福祉。

2024年7月，白俄罗斯正式成为上海合作组织成员国。这使得白俄罗斯能够在更宽领域、更深层次、更高水平参与上海合作组织合作，为实现自身发展、促进国际和地区合作带来更多新机遇。白俄罗斯期待同中国等伙伴一道，深化团结互信、互利合作和友好交流，推动构建更加紧密的上海合作组织命运共同体。

中国担任上海合作组织轮值主席国，正全力推进各项工作。当前形势下，一个紧密团结的上海合作组织不仅符合各成员国利益，也符合世界多极化的潮流。相信在中国大力推动下，上海合作组织将进一步凝聚合作共识，为维护多边主义、弘扬全人类共同价值发出更响亮的“上合声音”，为推动构建人类命运共同体作出更多“上合贡献”。

（作者为白俄罗斯国立大学欧亚研究系教授）

《 人民日报 》（ 2025年02月25日 03 版）

(责编：刘洁妍、刘叶婷)