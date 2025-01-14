携手建设上海合作组织共同家园（国际论坛·弘扬“上海精神”：上合组织在行动）

张 明

担任上海合作组织秘书长的3年，我亲历了上海合作组织各领域合作跨越式发展，见证了成员国在“上海精神”指引下携手构建上海合作组织命运共同体。直面时代挑战，上海合作组织正在建设团结互信、和平安宁、繁荣发展、睦邻友好、公平正义的共同家园道路上坚定前行。

我们的共同家园更加团结互信。上海合作组织成员国增加至10个，有2个观察员国，14个对话伙伴。上海合作组织成员国人口占全球近一半，陆地面积、经济总量约占世界1/4。上海合作组织的快速发展壮大彰显了“上海精神”的感召力。

我们的共同家园更加和平安宁。上海合作组织始终坚守初心和使命，坚决打击“三股势力”、打击毒品走私、打击跨境有组织犯罪、维护国际信息安全，切实加强在诸多非传统安全领域的合作。

我们的共同家园更加繁荣发展。上海合作组织成员国做深做实务实领域合作，让民众享受更多获得感。近年来，成员国通过的元首峰会、政府首脑（总理）理事会成果文件大部分聚焦务实合作领域。上海合作组织还积极加强在本币结算、数字经济、创业创新、人工智能等前沿领域的务实合作，为各成员国经济社会繁荣发展提供有效助力。

我们的共同家园更加睦邻友好。上海合作组织高度重视推动成员国间人文交流合作，为本组织地区世代友好奠定坚实的民意基础。近年来，上海合作组织新成立了多个人文领域的部长级和专家级合作机制。成员国开创性建立“上合组织亲善大使”“上合组织旅游和文化之都”等合作平台。上海合作组织秘书处也积极开拓创新，主办上海合作组织2023旅游年论坛和2024生态年论坛，成功打造人文合作新品牌。

我们的共同家园更加公平正义。上海合作组织自成立以来，始终弘扬“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”，奉行不结盟、不针对其他国家和地区及对外开放的原则。2024年上海合作组织阿斯塔纳峰会批准上海合作组织关于各国团结共促世界公正、和睦、发展的倡议，为推动构建新型国际关系和人类命运共同体提供了“上合方案”。

上海合作组织正处于承前启后、继往开来的关键发展阶段，迎来前所未有的发展机遇，也面临诸多新的风险挑战。作为2024—2025年上海合作组织轮值主席国，中国以高度责任感和使命感，带领上海合作组织拥抱机遇、迎接挑战，开创具有里程碑意义的上海合作组织“中国年”，必将引领上海合作组织合作全面提质升级、迈上新的发展台阶。

上海合作组织“中国年”将是团结奋进的合作之年。2025年正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，也是联合国成立80周年。中方将把纪念这两个重要历史时刻融入上海合作组织峰会的政治准备工作之中，以友好、团结、成果丰硕为目标，凝聚各方共识，擘画发展蓝图，推动成员国在重大国际和地区问题上发出共同声音，形成上海合作组织国家共同发展进步的强大合力。

上海合作组织“中国年”将是真抓实干的行动之年。中方提出了“弘扬‘上海精神’：上合组织在行动”的工作口号，表明了上海合作组织“大家庭”不要“清谈馆”、要当“实干家”的共同心声。中方制定了包含100多场会议和活动的主席国工作计划，将从巩固政治互信、维护共同安全、促进共同繁荣、加强民间交往、提升机制效能五个方面推动本组织各领域合作成果实现量的积累、质的飞跃。

上海合作组织“中国年”将是创新发展的转型之年。各成员国响应中方倡议，一致决定宣布2025年为“上海合作组织可持续发展年”。各方将在中方引领下，围绕减贫、粮食安全、公共卫生、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通等重点领域，推动经济社会高质量发展，加快现代化进程，提升各国民众福祉，为国际和地区可持续发展提供“上合智慧”。

在成员国领导人战略引领下，在成员国人民的支持下，上海合作组织前景一定会更加辉煌灿烂，上海合作组织“大家庭”一定会更加和睦安宁。

（作者为上海合作组织前秘书长）

《 人民日报 》（ 2025年01月14日 03 版）

(责编：刘洁妍、刘叶婷)