为构建人类命运共同体贡献“上合力量”（大使随笔·弘扬“上海精神”：上合组织在行动）

张汉晖

2024年阿斯塔纳峰会后，中国接任2024至2025年度上海合作组织轮值主席国。这是时隔7年中国再次担任上海合作组织轮值主席国。习近平主席从推动实现世界持久和平与共同繁荣的高度出发，提出把上海合作组织打造成团结互信、和平安宁、繁荣发展、睦邻友好、公平正义的共同家园，为上海合作组织未来发展擘画新蓝图。

上海合作组织是维护地区和平安宁的“稳定器”。中国担任轮值主席国期间，将遵循共同、综合、合作、可持续的安全观，同上海合作组织成员国深入交流，精诚合作，推动建设应对安全威胁和挑战综合中心、禁毒中心、信息安全中心、打击跨国有组织犯罪中心，构建安全共同体，为落实全球安全倡议、维护地区长治久安、巩固全球安全与稳定作出贡献。

上海合作组织是实现可持续发展的“加速器”。中方建议将2025年确定为“上海合作组织可持续发展年”。围绕这一主题，中国将秉持共商共建共享原则，在全球发展倡议八大重点领域，包括减贫、粮食安全、公共卫生、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通等领域开展一系列合作与行动，加快推进高质量共建“一带一路”与本地区区域合作倡议及各成员国发展战略对接，坚定不移走互利共赢、共同繁荣之路，积极落实全球发展倡议和联合国2030年可持续发展议程。

上海合作组织是促进文明交流的“中继器”。以心相交者，成其久远。中国始终以兼收并蓄的开放胸怀，同本组织伙伴深耕民心相通的沃土，将依托上海合作组织睦邻友好合作委员会等民间友好机构，充分发挥青岛作为上海合作组织旅游和文化之都的作用、中国—上海合作组织冰雪体育示范区等平台作用，在教育、文化、体育、旅游、妇女、青年等领域开展系列交流活动，共同践行全球文明倡议，进一步增进成员国社会各界民众对“上合大家庭”的归属感和认同感，筑牢彼此友好的民意基础。

上海合作组织是打造新型国际关系的“孵化器”。2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、联合国成立80周年。面临变乱交织的世界格局，中国团结本组织各成员国坚持睦邻友好、维护和平发展的初心不会变，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序的决心也不会变，将同成员国共同发出反对霸权主义和强权政治的“上合声音”，致力于推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展，为世界注入稳定性和确定性。

中国和俄罗斯同为上海合作组织创始成员国，在完善组织机构建设、深化合作内容、拓展协作领域方面保持着紧密联系，为上海合作组织发展壮大持续贡献智慧和力量。2025年，中国将举办上海合作组织成员国元首理事会第二十五次会议，俄方将举办上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十四次会议。中方将同俄方加强沟通协作和相互支持，推动组织进入更加团结、更重协作、更富活力、更有作为的高质量发展新阶段。

中国始终把上海合作组织作为外交优先方向，将践行“弘扬‘上海精神’：上合组织在行动”口号，同本组织伙伴一道，为普遍安全创造有利环境，为共同发展注入强劲信心，为文明互鉴提供重要动力，为持久和平凝聚广泛合力，为构建人类命运共同体贡献“上合力量”。

（作者为中国驻俄罗斯大使）

《 人民日报 》（ 2025年01月09日 03 版）

(责编：刘洁妍、刘叶婷)