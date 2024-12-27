为上海合作组织发展贡献更多力量（大使随笔·弘扬“上海精神”：上合组织在行动）

常 华

今年7月，习近平主席在哈萨克斯坦阿斯塔纳分别出席上海合作组织成员国元首理事会会议和“上海合作组织+”峰会并发表重要讲话，为携手构建更加美好的上海合作组织家园擘画合作新蓝图。阿斯塔纳峰会后，中国接任2024至2025年度上海合作组织轮值主席国。沙特阿拉伯是上海合作组织对话伙伴，相信在中方担任轮值主席国期间，中沙将在上海合作组织框架下开展更多务实合作，为上海合作组织发展贡献更多力量。

自2001年成立以来，上海合作组织从6个创始成员国扩大为涵盖26个国家的“上合大家庭”，成为当今世界覆盖面积最大、人口最多的区域性国际组织。各成员国始终以“上海精神”为指引，巩固政治互信，加强睦邻友好，守护地区安全，推动区域合作，走出了一条富有成效的和平发展道路，树立了构建新型国际关系的典范。

上海合作组织是变乱交织世界的“稳定锚”。当今世界百年变局加速演进，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字加重，人类社会面临前所未有的挑战。上海合作组织开展多层级交流和一系列安全合作，开创了不同社会制度和发展道路国家团结协作、开放共赢、包容互鉴的全新合作模式。上海合作组织成员国为解决巴以冲突、阿富汗问题、伊朗核问题等地区热点问题发出“上合声音”，为打击“三股势力”、应对毒品威胁、维护全球产业链供应链稳定采取实际行动，为促进地区和平、稳定与发展贡献积极力量。

中方已全面启动上海合作组织轮值主席国工作。习近平主席先后向上海合作组织国家绿色发展论坛、上海合作组织妇女论坛致贺信，中国外交部就中方担任上海合作组织轮值主席国工作举行吹风会，中方举办上海合作组织成员国国家协调员理事会会议、地区反恐怖机构理事会第四十二次会议、现代农业发展圆桌会议、中青年军官交流活动等一系列活动，充分发挥上海合作组织作为本地区安全屏障、合作桥梁、友好纽带和建设性力量的重要作用。

沙特是上海合作组织发展壮大的好伙伴。沙特是阿拉伯世界和伊斯兰世界的重要一员，也是多极化世界中一支重要的独立力量，是中国在中东地区的重要战略伙伴。在元首外交引领下，中沙关系迈入历史最好时期。2021年上海合作组织杜尚别峰会决定吸收沙特为对话伙伴，2022年上海合作组织撒马尔罕峰会批准沙特成为对话伙伴，2023年3月沙特正式成为上海合作组织对话伙伴。沙特积极参与上海合作组织国家绿色发展论坛、妇女论坛、职工技能大赛等活动。沙特认同“上海精神”，重视上海合作组织不断增强的国际影响力，期待同包括中国在内的上海合作组织成员国加深各领域友好合作。

大道不孤，众行致远。团结协作是上海合作组织一路走来的成功经验，也是新征程上应变局、开新局的必然选择。中国将同各方齐心协力、务实笃行，弘扬“上海精神”，推动上海合作组织合作再上新台阶，为维护地区和全球和平稳定与繁荣作出新贡献。

（作者为中国驻沙特大使）

《 人民日报 》（ 2024年12月27日 03 版）

(责编：刘洁妍、刘叶婷)