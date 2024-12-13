加强团结协作 共建美好家园（大使随笔·弘扬“上海精神”：上合组织在行动）

姜再冬

今年7月，习近平主席在“上海合作组织+”阿斯塔纳峰会上发表重要讲话指出，积力所举无不胜，众智所为无不成。团结协作是上海合作组织一路走来的成功经验，也是新征程上应变局、开新局的必然选择。阿斯塔纳峰会后，中国接任上海合作组织轮值主席国。中方正同本组织伙伴团结协作，同更多认同“上海精神”的国家和国际组织携手并进，努力让构建人类命运共同体的前景更加光明可期。

上海合作组织成立23年来，成员国始终秉持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，共促团结互信，开展多边协作，成功将上海合作组织打造成本地区的安全屏障、合作桥梁、友好纽带和建设性力量，树立了新型国际关系和新型区域合作的典范。中国是上海合作组织创始成员国，始终把上海合作组织作为外交优先方向。习近平主席提出共建上海合作组织团结互信、和平安宁、繁荣发展、睦邻友好、公平正义“五个共同家园”的重要倡议，同成员国领导人就倡导团结合作、维护国际公平正义和完善上海合作组织运作机制等达成重要共识，为新形势下上海合作组织发展指明了方向。

巴基斯坦是首批加入上海合作组织的非创始成员国，在上海合作组织中的地位和作用不断提升。今年10月，巴方成功举办上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十三次会议。中巴高层交往频密，中方高度重视中巴关系，坚定支持巴方办会，有力推动落实阿斯塔纳峰会共识。中国同各方弘扬“上海精神”，加强团结协作，促进共同发展，为把“五个共同家园”的美好愿景转化为现实图景提供中国方案、作出中国贡献。

中国将以接任上海合作组织轮值主席国为契机，围绕“上海合作组织可持续发展年”主题，用实际行动践行“弘扬‘上海精神’：上合组织在行动”的口号，举办一届友好、团结、成果丰硕的上海合作组织成员国元首理事会会议，在习近平主席提出的全球发展倡议八大重点领域开展一系列合作与行动，同上海合作组织各方一道，推动本组织为维护地区和全球和平稳定与繁荣发挥更大作用。

中巴是全天候战略合作伙伴和铁杆朋友，又同为上海合作组织成员国和全球南方国家，在国际和地区事务中始终相互理解、相互信任、相互支持，携手维护国际公平正义和发展中国家共同利益。面对加速演进的百年变局，中巴将进一步加强团结协作，落实好两国领导人达成的重要共识，弘扬“上海精神”，加强各领域合作，推动构建更加紧密的上海合作组织命运共同体。

（作者为中国驻巴基斯坦大使）

《 人民日报 》（ 2024年12月13日 02 版）

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