把美好愿景转化为现实图景（大使随笔·弘扬“上海精神”：上合组织在行动）

倪汝池

中国接任上海合作组织轮值主席国以来，以实际行动践行“弘扬‘上海精神’：上合组织在行动”口号，推动深化上海合作组织各领域务实合作，巩固政治互信、维护共同安全、促进共同繁荣、加强民间交往、提升机制效能，为地区国家安全、稳定和发展提供新助力。

在“上海合作组织+”阿斯塔纳峰会上的讲话中，习近平主席提出建设团结互信、和平安宁、繁荣发展、睦邻友好、公平正义的“五个共同家园”，擘画组织发展新蓝图。中国将以此为指引，主办好上海合作组织成员国元首理事会第二十五次会议，同本组织伙伴在政治、安全、经济、人文等领域进一步加强合作，维护好团结协作的良好局面，践行共同、综合、合作、可持续的安全观，弘扬平等、互鉴、对话、包容的文明观，着力提升贸易投资、能源、数字经济、现代农业、绿色发展等领域合作水平，充分发挥上海合作组织作为本地区安全屏障、合作桥梁、友好纽带和建设性力量的重要作用。

互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，是上海合作组织发展壮大的生命力所在。成立24年来，上海合作组织从最初的6个创始成员扩大为涵盖26个国家的“上合大家庭”，伙伴越来越多，合作基础更加坚实。在“上海精神”指引下，上海合作组织成员国在交流互鉴中共同进步，在兼容并蓄中共谋发展，在务实合作中互利共赢，实现了从安全与经济合作“双轮驱动”到卫生健康、安全、发展、人文“四个共同体”多轨并进再到建设“五个共同家园”的跨越，为推动普惠包容的经济全球化和平等有序的世界多极化发挥重要作用，为构建以合作共赢为核心的新型国际关系注入强大动力。巴林等阿拉伯国家普遍认同“上海精神”，积极申请加入上海合作组织，目前14个组织对话伙伴中近半数为阿拉伯国家。

巴林重视并积极参与上海合作组织框架内活动。2022年，上海合作组织撒马尔罕峰会同意巴林成为对话伙伴。2024年，巴林向上海合作组织秘书处提交《2024年—2026年合作行动计划》，强调“上海精神”同巴林发展理念高度契合。2024年5月，习近平主席同对华进行国事访问并出席中阿合作论坛第十届部长级会议开幕式的巴林国王哈马德举行会谈，双方一致同意将中巴关系提升为全面战略伙伴关系，加强在多边平台沟通协调，践行真正的多边主义，维护广大发展中国家共同利益。近年来，巴林同中国在上海合作组织框架内保持密切协调沟通，巴方积极参加中方举办的上海合作组织国家绿色发展论坛、妇女论坛等活动，共同践行“上海精神”，携手推动构建更加紧密的上海合作组织命运共同体。

同舟共济扬帆起，乘风破浪万里航。中国将同巴林在内的本组织伙伴一道，坚持团结协作的优良传统、平等互惠的合作之道、公平正义的价值追求、包容互鉴的广博胸怀，积极落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，努力把“五个共同家园”的美好愿景转化为现实图景，为促进地区和世界和平、稳定、发展、繁荣作出更大贡献。

（作者为中国驻巴林大使）

《 人民日报 》（ 2025年03月12日 04 版）

(责编：刘洁妍、刘叶婷)