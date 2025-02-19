坚定践行上海合作组织初心使命（大使随笔·弘扬“上海精神”：上合组织在行动）

沈敏娟

2024年是中国和蒙古国建交75周年，也是蒙古国成为上海合作组织观察员国20周年、中蒙俄建立元首会晤机制10周年。在这具有重要历史意义的一年，中蒙关系取得了新发展，中蒙俄合作迈出了新步伐。

2024年7月，中俄蒙在上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议期间举行三方外长磋商，一致同意恪守合作初心，锚定正确方向，加强团结协作，推动三方合作不断迈上新台阶。10月，三国总理在上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十三次会议期间举行首次会晤，就加强欧亚经济联盟、“草原之路”发展战略和共建“一带一路”倡议对接，加快构建中蒙俄经济走廊等达成重要共识。蒙古国总理奥云额尔登高度评价上海合作组织为加强区域和平稳定、促进政治经济合作以及人文交流所发挥的作用，期待蒙方进一步参与上海合作组织合作，特别是在组织框架下深化三方合作。11月，奥云额尔登总理率团赴上海出席第七届中国国际进口博览会，感受到中国超大规模市场的巨大活力，也见证了中国式现代化取得的发展成就和新发展理念的成功实践，更体会到“上海精神”的强大生命力。

上海合作组织是首个中国参与创建、以中国城市命名的国际组织，互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，是上海合作组织发展强大的生命力所在。成立近24年来，上海合作组织走出了一条富有成效的和平发展道路，树立了构建新型国际关系的典范，成为世界上覆盖面积最大、人口最多的区域性国际组织。

中国接任上海合作组织2024—2025年轮值主席国以来，坚定践行上海合作组织初心使命，聚焦“上合组织可持续发展年”主题，同各方一道，共同推动上海合作组织成为地区和全球和平稳定、繁荣发展的建设性力量。

中蒙山水相连，命运与共。两国携手推进现代化建设，用好地理毗邻、经济互补的优势，着力推进和拓展互利合作，实实在在造福两国和两国人民。蒙古国正积极推动人工智能转型、绿色转型、人力资源转型，中国统筹实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，推动高质量发展，两国发展政策和理念相通，也同“上合组织可持续发展年”确立的重点合作领域高度契合。从高质量共建“一带一路”，到倡议成立上海合作组织数字教育联盟，再到举办上海合作组织国家绿色发展论坛，中蒙双方在上海合作组织框架内合作大有可为。

青年事务是上海合作组织优先合作方向之一。今年中方将举办上海合作组织青年发展论坛、青年交流营等活动，并向本组织国家提供1000个青年赴华交流名额，促进组织国家人文交流、互学互鉴。今年也是蒙古国“青年年”，相信中蒙开展青年百人团等交流活动，积极参与上海合作组织框架下的青年事务，将助力蒙古国充分释放青年活力，为可持续发展蓄能增势。

云程发轫，万里可期。中蒙双方将以上海合作组织为平台，深化重点领域合作，扩大互利共赢，持续增进两国民生福祉，开辟两国关系更加美好的未来，携手建设团结互信、和平安宁、繁荣发展、睦邻友好、公平正义的上海合作组织共同家园，推动构建更加紧密的上海合作组织命运共同体。

（作者为中国驻蒙古国大使）

《 人民日报 》（ 2025年02月19日 03 版）

(责编：刘洁妍、刘叶婷)