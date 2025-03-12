2025年03月12日10:32 |

【发展历程】上海合作组织成立于2001年6月15日，创始成员国为中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦。2017年，印度和巴基斯坦加入。2023年，伊朗加入。2024年，白俄罗斯加入，上海合作组织成员国增加至10个。现有阿富汗、蒙古2个观察员国，阿塞拜疆、亚美尼亚、柬埔寨、尼泊尔、土耳其、斯里兰卡、沙特阿拉伯、埃及、卡塔尔、巴林、马尔代夫、缅甸、阿联酋、科威特14个对话伙伴。

【会议机制】成员国元首理事会是上海合作组织最高机构，每年举行一次例会，由轮值主席国举办。

政府首脑（总理）理事会是上海合作组织重要会晤机制，每年举行一次例会。

此外，上海合作组织框架内还设有外交、国防、安全、经贸、文化、卫生、教育、交通、紧急救灾、科技、农业、司法、旅游、国家协调员等会议机制。

【常设机构】两个常设机构，分别是设在北京的上海合作组织秘书处和设在塔什干的上海合作组织地区反恐怖机构执行委员会。上海合作组织秘书长和地区反恐怖机构执行委员会主任由成员国元首理事会任命，任期三年。2022年1月1日起，张明（中国籍）和米尔扎耶夫（乌兹别克斯坦籍）分别担任上海合作组织秘书长和地区反恐怖机构执行委员会主任。

【官方和工作语言】 汉语和俄语。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)