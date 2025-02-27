新华社北京2月27日电（记者马卓言、成欣）外交部发言人林剑27日表示，中国将继续把发展置于国际议程中心位置，秉持人类命运共同体理念，坚定做“赋能型大国”，为世界经济发展注入更多稳定性和确定性。

当日例行记者会上，有记者问：近期有外媒评论称，当前世界局势动荡加剧，全球经济面临的不稳定、不确定因素成倍增加，世界需要有国家来充当全球经济的稳定器和领导者，但中国在这方面似乎意愿不强。发言人对此有何回应？

林剑表示，中国一直是世界经济的稳定器。作为世界第二大经济体，中国对全球增长年均贡献率达到30%左右，是150多个国家和地区的主要贸易伙伴，连续多年保持全球货物贸易第一大国、第二大进口国地位，是全球产供链稳定畅通不可或缺的一环。

林剑说，中国倡导普惠包容的经济全球化，坚持由各国共同做大分好经济发展的蛋糕，平等参与和受益，而非本国优先、一国主导。近年来，中国加快发展新质生产力，以推动中国经济高质量发展为全球经济转型升级注入动能。中国坚持扩大高水平开放，以更好的营商环境、更短的负面清单，为各国企业释放超大规模市场红利。中国深化全球互联互通合作，以中欧班列、西部陆海新通道等快捷便利的物流网络带动沿线地区繁荣富民。中国引领全球绿色低碳转型，以高性价比的气候友好型技术为全球南方国家实现低碳发展提供解决方案。在非洲，中国近年实施的清洁能源和绿色发展项目已达数百个。从肯尼亚的光伏电站到南非的德阿风电项目，当地人动情地说，“是中国朋友将光明与希望带到了我们这片土地”。

“中国将继续把发展置于国际议程中心位置，秉持人类命运共同体理念，坚定做‘赋能型大国’，为世界经济发展注入更多稳定性和确定性。”林剑说。

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