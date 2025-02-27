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中国人民对外友好协会会长杨万明访问斯洛文尼亚、塞尔维亚和土耳其

2025年02月27日05:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社安卡拉2月24日电  2月16日至24日，中国人民对外友好协会会长杨万明率团访问斯洛文尼亚、塞尔维亚和土耳其。

　　访问期间，杨万明分别与斯洛文尼亚自然资源和空间规划部部长诺瓦克，斯外交与欧洲事务部政治事务总司长什塔姆察尔，斯国民议会议员、斯中友好小组主席格雷戈里奇，斯前外交部长瓦伊格尔，斯中友协主席阿蒙，塞尔维亚对华合作国家委员会主席、前总统尼科利奇，塞国民议会议长布尔纳比奇，塞国民议会副议长、外事委员会主席、对华友好小组组长拉古什，塞外交部国务秘书斯托扬诺维奇，土耳其爱琴海城市联盟秘书长乌斯通科尔，伊兹密尔市副市长耶尔德尔，塞尔丘克市市长森格尔和土中妇协理事尤尔都居尔等政要和友好人士会见交流。中土友谊音乐会于访问期间成功举办，中国交响乐团音乐家受邀与土穆萨·格茨曼交响乐团合作演出。

　　各方表示，将共同落实好习近平主席与三国领导人达成的重要共识，进一步加强民间各领域友好交流合作，为推动中国同欧亚国家关系不断发展贡献力量。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月27日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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