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第三届链博会推介会在德国举行

2025年02月26日08:37 | 来源：新华网
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　　新华社德国斯图加特2月25日电（记者潘洁 刘向）中德经贸合作论坛暨第三届链博会推介会24日在德国巴登-符滕堡州首府斯图加特市举行。

　　论坛以“全球供应链重构下中德经贸合作新机遇”为主题，吸引中德两国商协会和企业代表等近200人参加。

　　中国贸促会会长任鸿斌表示，时隔5个月，中国贸促会再次组织中国企业家代表团访德，旨在深化两国工商界务实合作。中国贸促会愿与德方伙伴携手努力，深挖贸易合作潜力，继续为德国优质产品进入中国市场提供机遇，促进双向投资发展，为双方企业加强合作营造良好环境，鼓励支持更多有实力的中国企业到德国发展，加强产业链供应链合作。

　　巴登-符滕堡州经济部战略和对外经济司司长约翰内斯·容表示，尽管当前贸易保护主义抬头，但经济全球化的潮流不可逆转，各方应在信任基础上加强国际合作。此次两国工商界面对面交流，有助于增进相互理解，深化务实合作，实现互利共赢。

　　活动期间，中展集团负责人对第三届链博会进行了现场推介，并分别与德国沃克公司、巴登-符滕堡州中德经济协会签署第三届链博会参展意向申请书及合作备忘录。

(责编：崔译戈、张悦)

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