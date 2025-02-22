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湿地退化导致到塞浦路斯“过冬”的火烈鸟数量骤减

2025年02月22日13:37 | 来源：新华网
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新华社雅典2月22日电（记者陈刚）尼科西亚消息：据塞浦路斯当地媒体21日援引鸟类保护专家的警告说，由于湿地退化，在冬季迁徙到塞浦路斯的火烈鸟数量正在急剧下降。

塞浦路斯每年入冬后都有大量火烈鸟飞到该国的盐湖和湿地栖息。据《塞浦路斯邮报》报道，2025年1月，塞浦路斯的阿克罗蒂里盐湖仅记录到大约30只火烈鸟，创下了自1992年系统监测以来的最低纪录。此前，阿克罗蒂里盐湖每年冬季大约可迎来100至250只火烈鸟，在某些年份可达2000至5000只。

塞浦路斯鸟类联盟的监测和研究协调员克里斯蒂娜·伊洛尼米杜在接受《塞浦路斯邮报》采访时表示，近年来火烈鸟数量急剧下降，主要原因是人类活动和环境变化的影响导致它们的栖息地退化。

报道说，对湿地的开发影响了水质和水量，浮游动物和其他水生食物来源减少，使火烈鸟觅食更加困难。此外，环境污染和气候变化也是导致火烈鸟数量减少的关键因素。塞浦路斯的环保组织和野生动物专家敦促政府部门立即采取行动，在进行全面调查的同时，改善水质，减少污染，加强湿地保护。

(责编：苏缨翔、崔越)

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