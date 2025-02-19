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王毅会见玻利维亚外长索萨

2025年02月19日10:58 | 来源：新华网
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新华社联合国2月18日电 当地时间2月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联合国总部会见玻利维亚外长索萨。

王毅说，去年11月，习近平主席同阿尔塞总统举行了富有成果的会晤，增进了双方互信，为双边关系发展指明了方向。今年是中玻建交40周年和玻利维亚独立200周年。站在新的历史起点上，中方愿同玻方共同努力，深化互利合作，推动中玻战略伙伴关系不断迈上新台阶。中方支持中国企业赴玻投资兴业，助力玻加快发展和民生改善。

王毅说，祝贺玻利维亚成为金砖伙伴国，中方支持玻方在国际和地区事务中发挥更大作用。拉美是拉美人民的家园，不是哪个国家的“后院”。中方支持拉美国家捍卫主权、独立和民族尊严，支持玻方维护自身正当权益，将永远是拉方可信赖的朋友和伙伴。今年是中拉论坛成立十周年，中方愿同包括玻方在内的拉美加勒比国家一道，筹备好今年会议，共商中拉合作下一个十年发展大计。

索萨表示，玻中是好兄弟、好伙伴。两国元首去年底成功会晤，达成重要共识，为双方深化经贸、科技、资源开发等各领域合作注入强劲动力。玻中合作潜力巨大，玻方欢迎中国加大对玻投资，实现互利共赢。感谢中方对玻增强自主发展能力、提升国际影响提供的有力支持，玻方将对华关系置于外交优先方向，坚定恪守一个中国原则。玻中同为全球南方的坚定成员，玻方期待深化拓展同中方在中拉论坛、金砖机制下的合作。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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