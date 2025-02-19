新华社莫斯科/利雅得2月18日电（记者刘恺 尹炣）俄新社18日援引俄罗斯总统助理乌沙科夫的话报道，俄罗斯与美国官员在沙特阿拉伯首都利雅得举行的会谈进行得“不错”，双方就所有议题进行了严肃对话。

乌沙科夫表示，俄美同意考虑彼此利益，推动双边关系发展。他强调，目前还很难说俄美关系正在走近，但双方确实谈论了这个话题。

乌沙科夫说，俄罗斯总统普京和美国总统特朗普不太可能在下周举行会晤，目前很难谈论具体会晤日期。俄美双方团队需要开展密切合作，为两国总统会晤创造条件。

乌沙科夫还表示，双方代表在会谈中阐述了各自关于乌克兰问题的原则立场。两国关于乌克兰问题的谈判团队将进行接触，普京将确定俄方谈判团队人选。

另据沙特媒体报道，俄美会谈持续了4个半小时。

俄罗斯和美国代表团18日在利雅得开始举行会谈。俄方参与会谈的是外长拉夫罗夫和总统助理乌沙科夫。美方参与会谈的是国务卿鲁比奥、总统国家安全事务助理华尔兹和总统中东问题特使威特科夫。沙特外交大臣费萨尔也在会议现场。

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