新华社阿布扎比2月17日电（记者温新年）阿联酋总统穆罕默德17日表示，阿联酋支持所有有助于推动乌克兰冲突和平解决的努力。

据阿联酋通讯社报道，穆罕默德当天在首都阿布扎比会见到访的乌克兰总统泽连斯基，双方就两国合作及共同关心的国际和地区问题进行了深入交流。穆罕默德表示，阿联酋始终坚持通过和平方式解决冲突，支持所有有助于推动乌克兰冲突和平解决的努力，并将继续开展人道主义援助，以缓解冲突带来的影响。

穆罕默德还说，稳定的环境是实现发展的前提。阿联酋致力于在经济、投资、可持续发展、可再生能源和粮食安全等领域建立有效的国际伙伴关系，以实现共同进步与繁荣。

泽连斯基表示，乌克兰愿进一步深化与阿联酋的合作，并强调双方在多个领域拥有广阔的合作空间。他对阿联酋在推动乌克兰与俄罗斯交换被俘人员中所作的外交努力以及在乌克兰危机中提供人道主义援助表示感谢。

会见结束后，两国领导人共同出席了阿联酋与乌克兰全面经济伙伴关系协定的签署仪式。

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