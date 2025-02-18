——访德国中国伙伴发展机构负责人玛丽娜·飒兰德

本报记者 刘仲华

“近年来，中国经济实力实现历史性跃升，经济总量稳居世界第二。在发展经济的同时，中国政府不断改善民生、增进人民福祉，积极推动发展成果更多更公平惠及全体人民。”德国中国伙伴发展机构负责人玛丽娜·飒兰德日前接受本报记者专访时表示，“中国市场已成为不少跨国企业的增长动力。随着中国稳步推进全面深化改革重大举措，不断扩大高水平对外开放，相信在华外企将迎来更广阔发展空间。”

谈起与中国结缘的经过，飒兰德表示，读高中时，自己便对中国十分感兴趣，经常从学校图书馆借阅介绍中国的书籍。“从那时起，我便坚信，中国一定会拥有广阔的发展前景。我也希望自己能成为德中关系向前发展的推动者。”所以，高中毕业后，她毫不犹豫地选择进入图宾根大学学习汉学——包括中国的历史、文化、哲学、经济等科目。1973年，为了更深入地了解中国，她申请到中国留学，前往北京大学学习。

大学毕业后，飒兰德担任德国巴登符腾堡州政府的中国问题顾问和翻译。1979年，她被戴姆勒—奔驰公司聘用，赴中国负责商用车和小轿车相关业务。“上世纪70年代，戴姆勒—奔驰公司发现中国市场拥有巨大的发展潜力和广阔的前景，希望开发中国汽车市场。一开始，我们在中国的主要业务是向油田、建筑企业销售重型卡车、供应零部件等。后来，为适应中国市场对轿车的需求，我们又与一些优秀的中国汽车公司建立合资企业，深耕中国汽车市场。”

与众多中国合作伙伴和客户合作多年，飒兰德几乎走遍中国的大江南北，见证了中国发生的巨大变化。“随着中国经济社会发展，基础设施日新月异，高楼大厦如雨后春笋般涌现，大街上车水马龙，购物中心里人流如织。”飒兰德说，不只是城市发展迅速，近年来，在数字化和电商助力下，中国农村经济社会也得到快速发展。“此外，中国还在航空航天、电信和医疗保健等领域不断取得新突破。”

飒兰德表示，随着中国经济迅速发展，越来越多的外国企业前往中国投资，涵盖机械制造、化学化工、医疗保健、汽车工业等。在中国，这些企业建立生产基地、推进研发合作，与中国伙伴共同开发市场。“为了更好地推动德中经贸合作，我创立了中国伙伴发展机构，致力于为德国企业对华合作提供咨询和培训等服务，以增进两国企业、机构间的相互理解与交流。”

“中国拥有良好稳定的政策环境、超大规模的市场优势，这为中国经济高质量发展提供了内生动力。随着中国高水平对外开放的持续推进，世界经济复苏发展也将迎来新机遇。”飒兰德认为，中国推进高水平对外开放和高质量发展将为各国企业提供发展机会。“当前，德中经济交流不断加深，期待两国继续携手努力，将这一优势互补、合作共赢的良好态势保持下去，为全球经济发展作出新的贡献。”

《 人民日报 》（ 2025年02月18日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)