据新华社墨西哥城2月11日电 （记者吴昊）墨西哥总统和经济部长11日批评美国政府对所有美国进口钢铁和铝征收25%关税的决定，认为美国对墨西哥征收钢铝产品关税“毫无道理”，并警告美国“不要搬起石头砸自己的脚”。

墨西哥总统辛鲍姆11日在首都墨西哥城国家宫举行的新闻发布会上表示，美国提出的钢铝产品关税“对谁都没有好处”。墨西哥可在美墨加协定框架内对美国加征钢铝产品关税提出异议，将继续说服美方取消关税。

墨西哥经济部长埃布拉德在发布会上表示，美国对墨西哥钢铝产品加征关税是“极不寻常的做法”。美墨加三国产业链高度融合。以汽车产业为例，相关零部件在生产过程中需在三国间多次往返，如果每次跨境都需缴纳关税，最终整车成本将大幅上升，这将削弱整个产业链的竞争力。

据墨西哥经济部公报，墨西哥是美国钢铝产品出口的最大目的地。2024年，美国对墨西哥钢铝产品贸易顺差达68.97亿美元。

“特朗普总统经常提到‘常识’。常识告诉我们，不要搬起石头砸自己的脚，不要破坏我们过去40年辛苦建立的一切。”埃布拉德说。

《 人民日报 》（ 2025年02月13日 17 版）

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