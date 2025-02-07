新华社首尔2月6日电（记者姬新龙）韩国宪法法院6日举行总统弹劾案第六次正式辩论。当天出庭作证的戒严部队负责人、前陆军特战司令郭种根指证尹锡悦在戒严当晚电话指示封锁国会并将表决解除戒严决议的议员“拉出”国会。

当天共有3名证人出庭。郭种根是去年12月3日紧急戒严当晚指挥向国会和中央选举管理委员会投入部队的总负责人，其证词被认为对弹劾审判具有重要价值。韩国国防部同月6日下令解除其职务。

郭种根在庭上作证说：“戒严当晚尹锡悦亲自来电话，指示封锁国会，后来又要求‘就算破门而入，也要把人拉出来’。”“当时部队还没有进入国会，所以拉出来的对象只能是国会议员。”“为了不让国会议员达到（表决所需的）150人，时任国防部长官金龙显也下达了‘封锁国会，进去把议员们带出来’的指示。”

戒严当晚负责封锁国会的戒严部队指挥官金贤泰在作证时表示，当时接到了“封锁国会”的指示，但没有收到“拉出”议员的指示。对此，郭种根的解释是，“我下令部队不要进入国会拉人，中止了任务”。

被停职后处于被拘留状态的尹锡悦当天再次出席辩论，再次否认戒严当晚曾指示“从国会拉人”，并指责郭种根等人是在“为扣上内乱帽子和弹劾而搞阴谋”。

总统秘书室经济首席秘书朴春燮在作证时为尹锡悦作了辩护。他表示，在野党弹劾官员、单方面立法、单方面削减预算等是引发戒严的综合原因。国会方面则反驳称，国会有权审议和表决预算，如果政府不满就宣布非法紧急戒严，“也许每年都要戒严”。

根据宪法法院安排，至2月13日还有两次关于尹锡悦弹劾审判的辩论。

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