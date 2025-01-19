新华社布拉迪斯拉发1月18日电 特写丨“洋夫妇”舞狮助兴迎新春

新华社记者王丽丽

17日晚，在中国驻斯洛伐克大使馆举办的华侨华人春节招待会上，一黄一红两只“狮子”闪亮登场，时而威风凛凛，时而俏皮可爱，将现场气氛渲染得热闹非常。

舞狮节目的表演者是4位斯洛伐克武术爱好者，其中一对是因中国武术而结缘的夫妇：达莎·特科娃和她的丈夫扬·特科。只见夫妇两人在场上齐心协力舞动一只黄狮，腾挪跳跃活泼灵动，与同伴舞动的红狮配合，还不时与现场小朋友互动，演到精彩处，赢得阵阵掌声。

达莎告诉记者，这已是她和同伴们第三次参加中国驻斯洛伐克大使馆举办的迎新春活动。她很荣幸能在中国春节来临之际，通过舞狮的方式为斯洛伐克华侨华人迎新春助兴。

达莎说，刚开始表演时，她还有点不自信，担心都是“行家”的观众们不认可，但听到掌声后她心里就踏实多了。

达莎是一名会计。她说，自己从小喜欢武术，14年前认识了来自中国的武术老师，并开始跟着他学习。她和丈夫就是因为跟随同一位老师习武而相识、相知并最终结为伴侣。后来，她接触到了舞狮，一下子就被迷住了，开始学习相关技艺。

舞狮对体力的要求不小，好在练习武术打下的基础让达莎可以胜任。虽然练习过程很辛苦，但她乐在其中。中国舞狮的独特文化让她深深着迷，她对中华传统文化的了解也逐渐增多。在原先的舞狮同伴因故退出后，她就动员丈夫与她一同舞狮。

演出结束后，达莎脱下表演服、换上了大红色毛衣，与现场的中国结、红灯笼相互映衬。她说，春节是中国人最重要的节日，中国人过节要吃饺子、喜欢穿红色的衣服，所以她特意选了这件红毛衣。

达莎说，很多斯洛伐克人喜欢中华传统文化，只要条件允许，她今后会一直坚持学习武术和舞狮。

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