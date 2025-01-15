新华社北京1月14日电 （记者冯歆然、白鑫雨）外交部发言人郭嘉昆14日表示，欢迎全球游客到中国共度新春佳节，感受浓浓年味。

当日例行记者会上，有记者问及，近期中国的“免签效应”带旺了入境游，特别是新年以来，“中国游”持续掀起热潮，很多外国游客到中国过元旦跨年。有旅游平台预计今年春节期间外国游客来华旅游订单量将比去年同期增长203%。发言人对此有何评论？

“随着中国持续扩大免签国家范围，各项便利化措施不断优化，越来越多外国游客来中国‘打卡’。”郭嘉昆说，去年全年，各口岸出入境外国人达到6488.2万人次，同比增长82.9%，其中免签入境2011.5万人次，同比增长112.3%。刚刚过去的元旦假期，外国人入境人次同比增长近34%。

“还有不到20天就是中国的农历蛇年春节，这是申遗成功后的首个春节。我们欢迎全球游客到中国共度新春佳节，感受浓浓年味、共享融融暖意，共迎喜乐安康的蛇年。”郭嘉昆说。

《 人民日报 》（ 2025年01月15日 03 版）

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