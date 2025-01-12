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中国婺剧为智利“欢乐春节”拉开序幕

2025年01月12日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社圣地亚哥1月10日电  （记者朱雨博）当地时间10日晚，一场婺剧表演在智利首都圣地亚哥举行的“2025圣地亚哥一千国际艺术节”上亮相，为智利“欢乐春节”活动拉开序幕。

　　当晚，大量婺剧名段登上圣地亚哥东方剧院的舞台。《三岔口》《扈家庄》《金猴闹春》等凭借武戏引得台下连连喝彩，《梳妆》《抬花轿》等则轻松逗趣收获阵阵笑声，更有唢呐独奏《打枣》、民间艺术《九节龙》等传统艺术表演，收获现场观众掌声不断。

　　演出团组成员叶晓花从事婺剧表演已有20多年，当晚她在演出中献上折子戏《天女散花》。最令她惊喜的是现场观众虽然不懂中文，却“很看得懂戏”。她说：“智利观众很热情，会给演员很多反馈。婺剧是我们中国的传统艺术，将这些戏曲带到智利是在传播中国的传统文化，这对我们来说意义重大。”

　　观众索菲娅·佩雷斯是一名社会学家，这是她第一次观看中国传统文化演出：“这太不可思议了，虽然中国与智利文化背景不同，但我们今晚笑得很开心。未来如果有机会，我还会去看其他中国文化演出。”

　　当晚的演出是浙江婺剧艺术研究院团组在智利的首场演出，也是智利2025年“欢乐春节”首场活动，为今年中智建交55周年庆祝活动创造良好氛围。1月10日至16日，团组将在智利多家剧院举行7场巡演，并将举办婺剧文化讲座和露天表演，结束智利活动后还将赴巴巴多斯演出。

　　婺剧俗称“金华戏”，是浙江省地方戏曲剧种之一。2008年被列入国家级非物质文化遗产名录。

　　“圣地亚哥一千国际艺术节”创办于上世纪90年代初，如今已成为智利乃至拉美地区最重要的艺术节之一。近年来已有多个中国优秀艺术团组登上艺术节舞台，受到当地民众好评。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月12日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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