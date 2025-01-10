打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

现代化道路上，中非是真朋友（和音）

2025年01月10日06:10 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　今年是中非合作论坛北京峰会成果落实的开局之年。近日，乍得、吉布提、马达加斯加、刚果（布）等非洲多国同中方签署经济技术合作协定，高效务实的中非各领域合作进一步深化，彰显中非携手同行、共同迈向现代化的行动力。

　　在习近平主席亲自引领和擘画下，2024年中非合作论坛北京峰会成功举行，中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体。中非沿着携手推进公正合理、开放共赢、人民至上、多元包容、生态友好、和平安全的“六个现代化”大方向，加强发展战略对接和治国理政经验交流，形成更多思想共鸣、理念认同，必将为双方关系发展开辟更广前景、注入更多动力。

　　在中国高水平对外开放的大潮中，永远都有非洲的广阔空间；在非洲发展振兴的进程中，中国永远不会缺席。中非携手推进现代化十大伙伴行动为双方全面深化合作制定了“路线图”，中方致力于为非洲现代化提供更加广阔的市场、更加实用的技术、更加稳定的投资。给予所有同中国建交的非洲最不发达国家100%税目产品零关税待遇已经正式生效，为非洲国家优质产品更加便捷进入中国大市场创造了有利条件；深化对非职业技能培训和人力资源合作，帮助非洲国家加强能力建设；中非合作建设的光伏电站装机容量累计超过1.5吉瓦，双方还将建设“非洲光带”，真正走出绿色低碳发展道路……刚果（布）总统萨苏近日表示，习近平主席在中非合作论坛北京峰会上提出十大伙伴行动，覆盖中非合作所有领域，针对非洲面临的挑战，符合非洲的需要。

　　在共筑现代化之梦的道路上，中非合作论坛为促进非洲发展、改善非洲民生发挥了重要作用。中非合作论坛成立25年来，中方帮助非洲建设了10万公里公路、1万多公里铁路、近千座桥梁、近百个港口，仅过去3年就为非洲创造了超过100万个就业岗位。中方还在非洲实施粮食、供水、教育等民生项目，惠及非洲各国人民。如今，中非合作论坛已经成为中非团结合作的标识、南南合作的“金字招牌”，也是引领国际对非合作的样板。中国对非洲的重视带动国际社会更加关注和支持非洲，进一步促进了非洲发展。

　　面对百年变局，世界越来越需要中非加强合作。中非的发展代表着全球南方的崛起，代表着正义力量的增强。在泛非主义旗帜引领下，非洲各国加快联合自强、发展振兴的一体化进程，在国际事务中发挥越来越重要的作用，为全球治理贡献变革力量。中国始终是非洲最可信的朋友，始终是非洲追求发展振兴最可靠的伙伴、在国际舞台上最坚强的后盾。中国外长连续35年新年首访非洲，就是中非传统友谊历久弥新、中国对非友好合作一以贯之的体现。中非加强团结合作、共同维护发展中国家的正当权益，符合历史正义、符合时代潮流。

　　中国人讲“志同道合”，非洲有句谚语“同路人才是真朋友”。无论国际风云如何变幻，中非将坚定不移推动双方合作向更高水平、更深层次、更宽领域迈进，携手推进现代化，构建新时代全天候中非命运共同体。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月10日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部