今年是中非合作论坛北京峰会成果落实的开局之年。近日，乍得、吉布提、马达加斯加、刚果（布）等非洲多国同中方签署经济技术合作协定，高效务实的中非各领域合作进一步深化，彰显中非携手同行、共同迈向现代化的行动力。

在习近平主席亲自引领和擘画下，2024年中非合作论坛北京峰会成功举行，中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体。中非沿着携手推进公正合理、开放共赢、人民至上、多元包容、生态友好、和平安全的“六个现代化”大方向，加强发展战略对接和治国理政经验交流，形成更多思想共鸣、理念认同，必将为双方关系发展开辟更广前景、注入更多动力。

在中国高水平对外开放的大潮中，永远都有非洲的广阔空间；在非洲发展振兴的进程中，中国永远不会缺席。中非携手推进现代化十大伙伴行动为双方全面深化合作制定了“路线图”，中方致力于为非洲现代化提供更加广阔的市场、更加实用的技术、更加稳定的投资。给予所有同中国建交的非洲最不发达国家100%税目产品零关税待遇已经正式生效，为非洲国家优质产品更加便捷进入中国大市场创造了有利条件；深化对非职业技能培训和人力资源合作，帮助非洲国家加强能力建设；中非合作建设的光伏电站装机容量累计超过1.5吉瓦，双方还将建设“非洲光带”，真正走出绿色低碳发展道路……刚果（布）总统萨苏近日表示，习近平主席在中非合作论坛北京峰会上提出十大伙伴行动，覆盖中非合作所有领域，针对非洲面临的挑战，符合非洲的需要。

在共筑现代化之梦的道路上，中非合作论坛为促进非洲发展、改善非洲民生发挥了重要作用。中非合作论坛成立25年来，中方帮助非洲建设了10万公里公路、1万多公里铁路、近千座桥梁、近百个港口，仅过去3年就为非洲创造了超过100万个就业岗位。中方还在非洲实施粮食、供水、教育等民生项目，惠及非洲各国人民。如今，中非合作论坛已经成为中非团结合作的标识、南南合作的“金字招牌”，也是引领国际对非合作的样板。中国对非洲的重视带动国际社会更加关注和支持非洲，进一步促进了非洲发展。

面对百年变局，世界越来越需要中非加强合作。中非的发展代表着全球南方的崛起，代表着正义力量的增强。在泛非主义旗帜引领下，非洲各国加快联合自强、发展振兴的一体化进程，在国际事务中发挥越来越重要的作用，为全球治理贡献变革力量。中国始终是非洲最可信的朋友，始终是非洲追求发展振兴最可靠的伙伴、在国际舞台上最坚强的后盾。中国外长连续35年新年首访非洲，就是中非传统友谊历久弥新、中国对非友好合作一以贯之的体现。中非加强团结合作、共同维护发展中国家的正当权益，符合历史正义、符合时代潮流。

中国人讲“志同道合”，非洲有句谚语“同路人才是真朋友”。无论国际风云如何变幻，中非将坚定不移推动双方合作向更高水平、更深层次、更宽领域迈进，携手推进现代化，构建新时代全天候中非命运共同体。

《 人民日报 》（ 2025年01月10日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)