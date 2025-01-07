1月7日，在日本东京，日本制铁公司会长兼首席执行官桥本英二在记者会上发言。新华社记者 张笑宇 摄

新华社东京1月7日电（记者刘春燕 欧阳迪娜）日本制铁公司会长兼首席执行官桥本英二7日在东京召开记者会，就美国总统拜登下令阻止日铁收购美国钢铁公司一事表示“完全不能接受”，并强调“决不放弃”收购计划。

1月7日，在日本东京，日本制铁公司会长兼首席执行官桥本英二出席记者会。新华社记者 张笑宇 摄

桥本在记者会上指责拜登以国家安全为由阻止收购的决定“不当”，称美国外国投资委员会受到拜登的“非法政治干预”，未能妥善履行审查程序，从而导致目前结果，日铁对此“完全不能接受”。

桥本表示，日铁和美钢一致认为没有理由放弃收购，日铁也不会放弃在美开展业务。他认为，收购有助于加强美国国家安全。

日铁和美钢6日正式以拜登和美国外国投资委员会等为对象提起诉讼，请求法院撤销拜登的阻止收购令，并对该收购案进行重新审查。此外，两家公司还在美国宾夕法尼亚西区地方法院提起另一项诉讼，针对另一家美国钢铁企业克利夫兰·克利夫斯公司、其首席执行官洛伦索·贡萨尔维斯以及美国钢铁工人联合会主席戴维·麦考尔，指控他们“非法且协同一致”地阻止收购交易，非法垄断美国国内钢铁市场。

这是1月7日在日本东京拍摄的日本制铁公司总部。新华社记者 张笑宇 摄

美国白宫3日发表声明说，拜登以国家安全为由正式阻止日铁收购美钢。《纽约时报》报道，拜登阻止该交易可能导致外国投资者重新考虑收购位于“政治关键州”的美国敏感行业企业。拜登的决定背离了美国开放的投资文化，可能对美国经济产生广泛影响。

日本首相石破茂6日表示，拜登阻止日铁收购美钢，令日本产业界对投资美国产生忧虑，日本政府要求美国作出解释。同一天，日本经济产业大臣武藤容治就日铁起诉决定表示：“作为政府，必须考虑具体能提供什么样的支援。”

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