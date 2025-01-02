打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：中方将继续为推动人类进步作出“全球南方贡献”

2025年01月02日05:43 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京1月1日电  （记者李欣怡）外交部发言人毛宁日前表示，全球南方国家携手前行，为经济全球化转型带来新动能，为完善全球治理带来新气象。中方将继续为推动人类进步作出“全球南方贡献”。

　　有记者问：2024年，金砖国家举行扩员后首次峰会，秘鲁、巴西等国相继举办亚太经合组织领导人非正式会议、二十国集团领导人峰会等重要国际多边会议。有评论认为，2024年是全球南方年。发言人如何看待全球南方崛起势头和对世界的影响？

　　毛宁表示，全球南方大踏步走上历史舞台，是世界大变局的鲜明标志。2024年，“大金砖合作”实现良好开局、“上合组织+”新模式初现，非洲联盟亮相二十国集团。全球南方国家携手前行，更积极、更广泛参与多边合作，为经济全球化转型带来新动能，为完善全球治理带来新气象。

　　“中国始终是全球南方重要成员，始终致力于推动全球南方团结振兴。”毛宁说，习近平主席提出全球南方开放包容合作倡议，宣布支持全球南方合作的八项举措，倡导全球南方共同做维护和平的稳定力量、开放发展的中坚力量、全球治理的建设力量、文明互鉴的促进力量。

　　毛宁说，中方将继续践行真正的多边主义，坚定维护发展中国家共同利益，汇聚全球南方联合自强的合力，为推动人类进步作出“全球南方贡献”。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月02日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部