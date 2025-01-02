——“女性视角下的上海合作组织：共建未来”国际学术研讨会举行

本报记者 曲 颂

“女性视角下的上海合作组织：共建未来”国际学术研讨会日前在上海国际问题研究院举行。来自上海合作组织成员国的50多名女性学者与会，围绕上海合作组织框架下的文明互鉴与地区认同、法治与营商环境建设、经贸新业态与合作共赢等议题展开深入探讨。

本次会议由上海合作组织睦邻友好合作委员会指导，上海国际问题研究院、中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所、上海社会科学院智库建设基金会共同主办。与会嘉宾认为，上海合作组织在推动地区和平稳定、发展繁荣，建立更加公正合理的国际秩序过程中发挥引领作用。各成员国要秉持“上海精神”，加强团结协作、互学互鉴，建设更加美好的家园。

上海合作组织秘书长张明表示，上海合作组织成立23年多以来，始终将妇女发展作为优先合作方向，在维护性别平等、保护女性权利、增强妇女赋能等方面，采取了一系列务实有效的举措，为鼓励支持女性参与国家建设和社会发展作出重要贡献。

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副所长金哲表示，女性专家学者能以敏锐和富有创造力的思维，为上合家园建设贡献智慧，进一步推动上海合作组织的可持续和高质量发展。

乌兹别克斯坦总统战略与地区研究所研究员罗拉·萨伊多娃认为，上海合作组织各成员国应致力于消除性别歧视、促进性别平等、推动女性发展，并为女性脱贫、创业提供支持。

俄罗斯莫斯科国立大学政治学系国家政策教研室副主任玛丽安娜·阿布拉莫娃表示，在上海合作组织框架内，各成员国规划了合作的总体方向，进一步明确了相互尊重主权以及安全、发展的重要性，“各成员国正积极推动国内改革，提升发展效率，深化合作”。

哈萨克斯坦阿斯塔纳国际大学教授、欧亚国际问题研究协会成员泰西娅·马尔蒙托娃表示，上海合作组织成员国经济总量约占全球1/4，随着扩员进程的推进，上海合作组织的影响力不断提升，展现出了合作、互利、共赢的正能量。

乌兹别克斯坦国立大学博士薇苏拉·阿格扎姆赫德热耶娃表示，上海合作组织国家拥有丰富的历史文化遗产、不同的经济社会发展体系和各具特色的民族传统，各方应通过文化教育领域合作项目增强相互理解、互学互鉴，尤其要重视数字化对文化交流的推动作用，携手共创上海合作组织美好未来。

《 人民日报 》（ 2025年01月02日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)