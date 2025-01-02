打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

为上合家园建设贡献智慧（弘扬“上海精神”：上合组织在行动）

——“女性视角下的上海合作组织：共建未来”国际学术研讨会举行

本报记者  曲  颂
2025年01月02日05:43 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“女性视角下的上海合作组织：共建未来”国际学术研讨会日前在上海国际问题研究院举行。来自上海合作组织成员国的50多名女性学者与会，围绕上海合作组织框架下的文明互鉴与地区认同、法治与营商环境建设、经贸新业态与合作共赢等议题展开深入探讨。

　　本次会议由上海合作组织睦邻友好合作委员会指导，上海国际问题研究院、中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所、上海社会科学院智库建设基金会共同主办。与会嘉宾认为，上海合作组织在推动地区和平稳定、发展繁荣，建立更加公正合理的国际秩序过程中发挥引领作用。各成员国要秉持“上海精神”，加强团结协作、互学互鉴，建设更加美好的家园。

　　上海合作组织秘书长张明表示，上海合作组织成立23年多以来，始终将妇女发展作为优先合作方向，在维护性别平等、保护女性权利、增强妇女赋能等方面，采取了一系列务实有效的举措，为鼓励支持女性参与国家建设和社会发展作出重要贡献。

　　中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副所长金哲表示，女性专家学者能以敏锐和富有创造力的思维，为上合家园建设贡献智慧，进一步推动上海合作组织的可持续和高质量发展。

　　乌兹别克斯坦总统战略与地区研究所研究员罗拉·萨伊多娃认为，上海合作组织各成员国应致力于消除性别歧视、促进性别平等、推动女性发展，并为女性脱贫、创业提供支持。

　　俄罗斯莫斯科国立大学政治学系国家政策教研室副主任玛丽安娜·阿布拉莫娃表示，在上海合作组织框架内，各成员国规划了合作的总体方向，进一步明确了相互尊重主权以及安全、发展的重要性，“各成员国正积极推动国内改革，提升发展效率，深化合作”。

　　哈萨克斯坦阿斯塔纳国际大学教授、欧亚国际问题研究协会成员泰西娅·马尔蒙托娃表示，上海合作组织成员国经济总量约占全球1/4，随着扩员进程的推进，上海合作组织的影响力不断提升，展现出了合作、互利、共赢的正能量。

　　乌兹别克斯坦国立大学博士薇苏拉·阿格扎姆赫德热耶娃表示，上海合作组织国家拥有丰富的历史文化遗产、不同的经济社会发展体系和各具特色的民族传统，各方应通过文化教育领域合作项目增强相互理解、互学互鉴，尤其要重视数字化对文化交流的推动作用，携手共创上海合作组织美好未来。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月02日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部