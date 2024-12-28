外交部发言人——

新华社北京12月27日电 （记者曹嘉玥、董雪）中国外交部27日公布对7家美国军工企业及相关高级管理人员采取反制措施的决定。对此，外交部发言人毛宁当日在例行记者会上答问时表示，中方将继续采取一切必要措施，坚定捍卫自身主权安全发展利益。

毛宁表示，美国近日再次宣布向中国台湾地区提供大额武器援助并出售武器，美国“2025财年国防授权法案”包括多项涉华消极条款，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》有关规定，中方决定对7家美国军工企业及相关高级管理人员采取反制措施。

“‘台独’是死路一条，美国‘以武助独’只会引火烧身，自食恶果。”毛宁说，美方有关法案涉华条款充斥冷战零和思维和意识形态偏见，罔顾事实渲染“中国威胁”，鼓噪美对台军事支持，为增加美军费、维持美霸权寻找借口，危害地区和平稳定。

毛宁表示，中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，立即停止以任何方式武装台湾，客观理性看待中国发展和中美关系，不得实施有关法案涉华消极条款，停止采取损害中国利益的错误言行。中方将继续采取一切必要措施，坚定捍卫自身主权安全发展利益。

《 人民日报 》（ 2024年12月28日 03 版）

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