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“为全球经济增长和可持续发展作出贡献”

本报记者  俞懿春  李欣怡
2024年12月28日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　“近年来，蒙古国与中国经贸关系呈现良好发展态势，在多个领域具有广阔合作潜力。中国积极发展新质生产力，将为两国进一步深化合作、实现互利共赢创造机遇，也将为区域经济发展作出贡献。”蒙古国“一带一路”共同发展研究中心主任朝伦爱登日前接受本报记者采访时说。

　　朝伦爱登长期关注中国发展，参与了《习近平谈治国理政》第二卷西里尔蒙古文版翻译工作，书中有关坚持和发展中国特色社会主义、决胜全面建成小康社会的重要论述令她印象深刻。她说：“中国以改革促脱贫攻坚，建立精准扶贫、精准脱贫机制，成功打赢脱贫攻坚战，实现8亿贫困人口全部脱贫，创造了减贫治理的中国样本。”

　　近年来，朝伦爱登专注于有关共建“一带一路”的研究。“这一倡议搭建起世界上范围最广、规模最大的国际合作平台，有力推动共建国家互联互通，促进全球可持续发展。”朝伦爱登表示，蒙古国发展目标与高质量共建“一带一路”的发展方向高度契合，积极参与高质量共建“一带一路”将帮助蒙古国吸引投资，促进交通、能源等领域发展，并为蒙古国参与区域及国际合作开辟广阔空间。“蒙古国正推动‘草原之路’发展战略与共建‘一带一路’倡议对接，乌兰巴托中央污水处理厂、蒙中俄经济走廊等项目建设不断取得新进展，正持续助力蒙古国经济发展和民生改善。”朝伦爱登说。

　　朝伦爱登注意到，当前，中国以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系。“发展新质生产力有利于提高生产效率和资源利用效率，以科技进步带动经济社会发展。”她表示，新质生产力的发展催生了新产业、新模式和新动能，目前中国在人工智能、量子计算、生物科技等领域已经处于领先水平。

　　“当前，全球面临气候变化、资源短缺和发展不平衡等挑战。中国不仅推动本国经济高质量发展，也为全球经济增长和可持续发展作出贡献。”朝伦爱登表示，中国在新能源、环保新材料和绿色建筑等领域开展技术创新，积极推广可再生能源和节能减排技术，促进生态环境保护和经济社会发展协同共进。“近年来，中国发明专利数量不断增加，已成为知识产权大国。”朝伦爱登认为，相关技术创新不仅提升了中国的产业竞争力，也为其他国家提供了技术支持。

　　朝伦爱登对蒙中关系进一步发展充满信心。她表示，蒙中两国经济具有互补性，双方在矿产开发、基础设施建设等领域具有良好合作基础，“蒙古国希望借鉴中国在发展数字经济方面的成功经验，加快数字化转型。两国携手推动构建蒙中命运共同体，将为人类文明发展进步作出更大贡献。”

　　《 人民日报 》（ 2024年12月28日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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