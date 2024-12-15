张 烁

留在开国上将、菲律宾归侨叶飞体内66年的子弹头，著名科学家、美国归侨钱学森“写给留美的中国同学们”的回国倡议书，“人民教育家”国家荣誉称号获得者、英国归侨黄大年的野外探测仪器，美国盐湖城侨胞“祝福2022北京冬奥会圆满成功”签名条幅……中国华侨历史博物馆里，“共和国印记——侨心共筑中国梦”华侨文物联展正在展出，一件件珍贵文物、一幅幅历史照片令人动容，诉说着海内外中华儿女赤忱的爱国情怀。

华侨一个最重要的特点就是爱国、爱乡、爱自己的家人。长期以来，一代又一代海外侨胞，秉承中华民族优秀传统，不忘祖国，不忘祖籍，不忘身上流淌的中华民族血液，热情支持中国革命、建设、改革事业。新中国成立后，不少科学家放弃国外优厚的待遇，回到祖国；广大归侨侨眷和海外侨胞满怀热情在经济、文化、科学、教育等各个方面积极支持和参与新中国建设；一些归侨为建立和保卫新生的人民政权，奔赴战场，保家卫国……我们的改革开放和发展建设事业同大批心系桑梓、心系祖国的华侨是分不开的，他们发挥在资金、技术、管理、商业网络等方面的优势，投资设厂、兴办公益事业，积极助力我国经济社会发展，书写了“家国情深、血浓于水”的动人篇章。

如今，在我国经济发展的主战场，在科教领域的最前沿，在乡村振兴的行列里，在对外开放的火热实践中，到处都活跃着侨胞的身影。广大归侨侨眷和海外侨胞积极响应党和人民的号召，心往一处想、劲往一处使，与祖国共奋进、与人民齐奋斗。中国梦是国家梦、民族梦，也是每个中华儿女的梦。在抚今追昔的历史对话中，在砥砺奋进的前行道路上，只要海内外中华儿女紧密团结起来，有力出力，有智出智，团结一心奋斗，就一定能够汇聚起实现梦想的强大力量！

《 人民日报 》（ 2024年12月15日 06 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)