本报记者 孟祥麟 章凯风

以“发展与互鉴：以世界一流企业新形象共赴现代化之路”为主题的第十二届中国企业全球形象高峰论坛12日在北京举行。来自政府、企业、高校、媒体智库的300位嘉宾，围绕中国企业的国际形象展开热烈探讨。与会嘉宾认为，加强世界一流企业形象建设，对外讲好中国式现代化故事，讲好中国式现代化促进全球化故事，对推动世界发展与互鉴，携手实现现代化具有深远意义。

“要以新求质，打造世界一流中国名片，展现中国式现代化的蓬勃活力。”国务院国资委党委委员、副主任谭作钧表示，近年来，中央企业以新技术、新模式催生新产业、新业态，突破了一批关键核心技术，打造了一批标志性产品，建设了一批新兴产业集群，创造了一批享誉世界的央企品牌，成为当代中国高质量发展的生动缩影。

“中国企业正以自身实力的不断发展壮大，成为引领全球开放合作的中坚力量。”中国外文局局长杜占元表示，中国企业应进一步深化开放与合作，维护全球产业链供应链的安全与畅通，积极展示以自身努力促进各国共同迈向现代化，增进民生福祉的愿景和行动。

文化交流是不同国家民心相通的重要载体。与会嘉宾表示，中国企业应当好文明互鉴友谊使者，夯实和平发展共同进步的民心基础。

北京大学文化资源研究中心主任张颐武认为，每一个“走出去”的中国企业都在当地展现了中国形象。中国企业应当成为互利共赢的贡献者、民心相通的联结者和文明互鉴的践行者。

中国建筑集团有限公司创新实施山水林田湖草沙一体化生态修复模式，让乌梁素海这颗塞外明珠重新焕发勃勃生机；中国交通建设集团有限公司积极落实联合国可持续发展目标，落实绿色丝路使者计划，推进规则标准“软联通”……人与自然和谐共生是中国式现代化的重要特征，也是人类发展的共同追求。

全国工商联党组成员、副主席邱小平表示，中国企业在“走出去”过程中要积极履行全球发展责任，主动投身新能源、节能环保、资源循环利用等绿色产业，实现企业发展与环境保护的良性互动，积极参与当地社会公益事业，为建设可持续的世界贡献力量。

《 人民日报 》（ 2024年12月15日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)