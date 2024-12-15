纳迪娅·希勒米

从提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议，到倡导普惠包容的经济全球化，中国始终将发展问题置于国际合作议程的中心位置，践行真正的多边主义，倡导通过多边合作共同应对全球性挑战

习近平主席在二十国集团领导人第十九次峰会上宣布中国支持全球发展的八项行动，为加强全球治理注入信心，展现大国担当。八项行动涵盖携手高质量共建“一带一路”、落实全球发展倡议、支持非洲发展、支持减贫和粮食安全国际合作等多个方面。这些务实举措为发展中国家提供了急需的资金、技术和市场支持，推动国际社会以合作精神应对共同挑战。

近年来，高质量共建“一带一路”不断走深走实，在互联互通、能源、农业等多个领域助力共建国家打破发展瓶颈，为推动世界经济包容性增长作出贡献。通过设立新的融资窗口、进一步建设立体互联互通网络等，中国进一步表明将长期通过高质量共建“一带一路”推进全球发展事业。通过加入“抗击饥饿与贫困全球联盟”，支持继续举办二十国集团发展部长会，继续主办国际粮食减损大会等举措，中国展现了对支持全球减贫、保障世界粮食安全、推动南南合作和全球可持续发展的坚定承诺。

习近平主席提出的“支持发展中国家更好融入数字化、智能化、绿色化发展潮流，缩小南北差距”等主张，契合发展中国家需求。当前，数字技术和绿色发展已成为推动全球发展的新引擎。中国在这些领域拥有成功经验，通过推动建设数字丝绸之路、绿色丝绸之路等加大对其他发展中国家的支持，为发展中国家把握历史机遇、实现跨越式发展提供助力。

中国自身取得巨大发展成就，并强调国家间的协同合作，形成了独特的全球发展理念。从提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议，到倡导普惠包容的经济全球化，中国始终将发展问题置于国际合作议程的中心位置，践行真正的多边主义，倡导通过多边合作共同应对全球性挑战。中国的理念与实践为国际社会树立了榜样，赢得了广大发展中国家的信任和支持。中国倡导构建人类命运共同体，推动各国共同发展繁荣，符合国际社会的共同期待。实现这一目标不仅要采取有效措施支持发展中国家加快发展步伐，也需要个别发达国家拆掉保护主义的“小院高墙”，为全球发展创造更加开放包容的环境。

支持全球发展事业，中国既有思想引领，又有务实举措。正如中方多次强调的，中国发展并非追求“一枝独秀”，而是希望“百花齐放”。这种开放、共享的发展理念，有助于凝聚国际合作共识。中国在全球发展领域展现出强大的责任意识与领导能力，将为构建更加公正、可持续、繁荣的全球发展新格局提供重要推动力。

（作者为埃及贝尼苏韦夫大学政治学教授）

《 人民日报 》（ 2024年12月15日 03 版）

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