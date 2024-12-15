本报记者 王 慧 颜 欢 刘仲华

12月11日至12日，由中国人民对外友好协会、澳大利亚—中国友好交流协会、广东省人民政府及世界领袖联盟共同主办的“2024从都国际论坛”在西班牙首都马德里举行。本届论坛吸引了40多位外国前政要、国际组织前负责人以及90余位中外知名专家学者、工商界人士参加。与会嘉宾围绕“全球战略稳定”“发展筹资——全面落实可持续发展目标”“促进全球合作，构建人类命运共同体”“全球安全面临的传统和非传统挑战”“应对世界经济面临的挑战”等议题进行深入探讨，提出有益建议，形成广泛共识，为开创更美好的未来汇聚力量。

“世界需要一个基于多边主义的对话框架”

从中国到西班牙，从广州到马德里，创办于2014年的从都国际论坛至今已在中国广州举办8届。2024年是论坛首次在国外举办。本届论坛主题为“共同行动 共创未来”，举办了大会讨论、平行论坛等10多场重要活动。与会嘉宾普遍认为，国际社会迫切需要广泛交流、达成共识，采取共同行动应对全球挑战。

哥斯达黎加前总统卡洛斯·阿尔瓦拉多表示，今年从都国际论坛的议题非常契合当前世界的需求。在人工智能、应对气候变化以及世界和平等重大议题上，各国需要进一步携手合作。

“世界需要一个基于多边主义的对话框架。”第七十七届联合国大会主席克勒希表示，现在比以往任何时候都更需要高效的多边主义，进一步完善全球治理体系有助于更好地反映更多国家的声音。

“应对危机、开创未来，要有格局和胸怀，更要有担当和行动。”澳中友好交流协会会长周泽荣表示，从都国际论坛创办至今已有10年，与会嘉宾相互尊重、加深理解、增进互信、扩大共识。“这次在马德里举办‘2024从都国际论坛’，充分说明我们的朋友更多了、友谊更深了。”

复旦大学国际关系与公共事务学院国际政治系主任郑宇表示，可持续发展关乎所有国家共同利益。促进全球可持续发展需要发挥多边国际机构的协调作用。中国正积极促进全球互联互通、推动可持续发展。

“确保经济全球化继续成为推动世界发展的力量”

当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，世界经济数字化、绿色化、智能化进程不断加快，为经济全球化加速蓄积动能。与会嘉宾深入探讨世界经济发展面临的机遇与挑战，为共同推动世界经济早日复苏、稳健增长建言献策。

“没有繁荣就没有未来。”世界领袖联盟主席、斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克表示，繁荣必须是共享的，不能局限于少数人和少数国家。全球贸易一直是推动世界经济发展繁荣的重要途径，但目前正面临压力。“我们必须确保经济全球化继续成为推动世界发展的力量。”

西班牙外交国务秘书迭戈·马丁内斯·贝利奥表示，从都国际论坛自举办以来，一直是深化各国包容性对话、推动应对全球挑战的重要平台。欧盟和中国互为重要贸易伙伴，2024年以来双方日均贸易额超20亿欧元。欧中深化合作对世界经济稳定发展发挥了至关重要的作用。

开放是中国式现代化的鲜明标识。不少与会嘉宾认为中国的发展经验值得各国借鉴。

芬兰前总理埃斯科·阿霍表示，自己从上世纪80年代末就开始密切关注中国，在诺基亚担任董事会成员期间，每个季度都会访问中国，见证了中国改革开放取得的非凡成就。他认为，中国取得令人瞩目的发展成就离不开不断深化改革，扩大高水平对外开放。

“中国的发展成就令人惊叹。”克罗地亚前总统伊沃·约西波维奇曾多次赴华访问，他认为中国重视技术、创新和教育，不断培育发展新质生产力，经济具有稳定增长的巨大潜力。

“中国倡议正推动新形式的多边合作不断涌现”

应对全球性挑战需要全球性方案。与会嘉宾积极肯定中国在完善全球治理中发挥的积极作用，认为中国提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等，为推动全球和平与安全、繁荣与发展提供了切实可行的方案。

“中国倡议正推动新形式的多边合作不断涌现。”第七十三届联合国大会主席玛丽亚·费尔南达·埃斯皮诺萨表示，持续的冲突、环境危机以及贫困和不平等问题，都需要各国通过加强合作、采取共同行动来解决。“中国提出的三大全球倡议旨在支持所有国家的发展，携手构建人类命运共同体。”

联合国发展系统驻华协调员常启德表示，在非洲工作期间，自己见证了高质量共建“一带一路”为当地基础设施建设带来的积极影响，并创造了更多的多边合作机会。“我欣赏中国在推动高质量共建‘一带一路’上所做的努力，这是一项全球性的发展行动，将在历史进程中留下重要一笔。”

清华大学苏世民书院院长薛澜认为，高质量共建“一带一路”对全球经济社会等各方面发展具有促进作用，尤其是改善了发展中国家基础设施状况，让更多国家加快融入全球产业链供应链与经济发展大潮，为改善全球治理提供了动力。

中国人民对外友好协会会长杨万明表示，各国不论大小强弱，都应该秉持“和而不同”的相处之道和“美美与共”的包容心态，坚守多边主义，弘扬合作共赢、共同发展新理念，摒弃你输我赢、零和博弈旧思维，以真诚对话消弭隔阂与误解，以兼容并蓄实现共同进步，团结合作、共克时艰，共同构建人类命运共同体。

（本报马德里12月14日电 记者许海林参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年12月15日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)