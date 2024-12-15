人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

为开创更美好的未来汇聚力量

本报记者  王  慧  颜  欢  刘仲华
2024年12月15日05:45 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　12月11日至12日，由中国人民对外友好协会、澳大利亚—中国友好交流协会、广东省人民政府及世界领袖联盟共同主办的“2024从都国际论坛”在西班牙首都马德里举行。本届论坛吸引了40多位外国前政要、国际组织前负责人以及90余位中外知名专家学者、工商界人士参加。与会嘉宾围绕“全球战略稳定”“发展筹资——全面落实可持续发展目标”“促进全球合作，构建人类命运共同体”“全球安全面临的传统和非传统挑战”“应对世界经济面临的挑战”等议题进行深入探讨，提出有益建议，形成广泛共识，为开创更美好的未来汇聚力量。

　　“世界需要一个基于多边主义的对话框架”

　　从中国到西班牙，从广州到马德里，创办于2014年的从都国际论坛至今已在中国广州举办8届。2024年是论坛首次在国外举办。本届论坛主题为“共同行动  共创未来”，举办了大会讨论、平行论坛等10多场重要活动。与会嘉宾普遍认为，国际社会迫切需要广泛交流、达成共识，采取共同行动应对全球挑战。

　　哥斯达黎加前总统卡洛斯·阿尔瓦拉多表示，今年从都国际论坛的议题非常契合当前世界的需求。在人工智能、应对气候变化以及世界和平等重大议题上，各国需要进一步携手合作。

　　“世界需要一个基于多边主义的对话框架。”第七十七届联合国大会主席克勒希表示，现在比以往任何时候都更需要高效的多边主义，进一步完善全球治理体系有助于更好地反映更多国家的声音。

　　“应对危机、开创未来，要有格局和胸怀，更要有担当和行动。”澳中友好交流协会会长周泽荣表示，从都国际论坛创办至今已有10年，与会嘉宾相互尊重、加深理解、增进互信、扩大共识。“这次在马德里举办‘2024从都国际论坛’，充分说明我们的朋友更多了、友谊更深了。”

　　复旦大学国际关系与公共事务学院国际政治系主任郑宇表示，可持续发展关乎所有国家共同利益。促进全球可持续发展需要发挥多边国际机构的协调作用。中国正积极促进全球互联互通、推动可持续发展。

　　“确保经济全球化继续成为推动世界发展的力量”

　　当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，世界经济数字化、绿色化、智能化进程不断加快，为经济全球化加速蓄积动能。与会嘉宾深入探讨世界经济发展面临的机遇与挑战，为共同推动世界经济早日复苏、稳健增长建言献策。

　　“没有繁荣就没有未来。”世界领袖联盟主席、斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克表示，繁荣必须是共享的，不能局限于少数人和少数国家。全球贸易一直是推动世界经济发展繁荣的重要途径，但目前正面临压力。“我们必须确保经济全球化继续成为推动世界发展的力量。”

　　西班牙外交国务秘书迭戈·马丁内斯·贝利奥表示，从都国际论坛自举办以来，一直是深化各国包容性对话、推动应对全球挑战的重要平台。欧盟和中国互为重要贸易伙伴，2024年以来双方日均贸易额超20亿欧元。欧中深化合作对世界经济稳定发展发挥了至关重要的作用。

　　开放是中国式现代化的鲜明标识。不少与会嘉宾认为中国的发展经验值得各国借鉴。

　　芬兰前总理埃斯科·阿霍表示，自己从上世纪80年代末就开始密切关注中国，在诺基亚担任董事会成员期间，每个季度都会访问中国，见证了中国改革开放取得的非凡成就。他认为，中国取得令人瞩目的发展成就离不开不断深化改革，扩大高水平对外开放。

　　“中国的发展成就令人惊叹。”克罗地亚前总统伊沃·约西波维奇曾多次赴华访问，他认为中国重视技术、创新和教育，不断培育发展新质生产力，经济具有稳定增长的巨大潜力。

　　“中国倡议正推动新形式的多边合作不断涌现”

　　应对全球性挑战需要全球性方案。与会嘉宾积极肯定中国在完善全球治理中发挥的积极作用，认为中国提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等，为推动全球和平与安全、繁荣与发展提供了切实可行的方案。

　　“中国倡议正推动新形式的多边合作不断涌现。”第七十三届联合国大会主席玛丽亚·费尔南达·埃斯皮诺萨表示，持续的冲突、环境危机以及贫困和不平等问题，都需要各国通过加强合作、采取共同行动来解决。“中国提出的三大全球倡议旨在支持所有国家的发展，携手构建人类命运共同体。”

　　联合国发展系统驻华协调员常启德表示，在非洲工作期间，自己见证了高质量共建“一带一路”为当地基础设施建设带来的积极影响，并创造了更多的多边合作机会。“我欣赏中国在推动高质量共建‘一带一路’上所做的努力，这是一项全球性的发展行动，将在历史进程中留下重要一笔。”

　　清华大学苏世民书院院长薛澜认为，高质量共建“一带一路”对全球经济社会等各方面发展具有促进作用，尤其是改善了发展中国家基础设施状况，让更多国家加快融入全球产业链供应链与经济发展大潮，为改善全球治理提供了动力。

　　中国人民对外友好协会会长杨万明表示，各国不论大小强弱，都应该秉持“和而不同”的相处之道和“美美与共”的包容心态，坚守多边主义，弘扬合作共赢、共同发展新理念，摒弃你输我赢、零和博弈旧思维，以真诚对话消弭隔阂与误解，以兼容并蓄实现共同进步，团结合作、共克时艰，共同构建人类命运共同体。

　　（本报马德里12月14日电  记者许海林参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2024年12月15日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部