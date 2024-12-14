中非经贸形势展望暨中非进出口贸易采购新闻发布会举办

本报电 （记者严瑜）近日，2025中非经贸形势展望暨中非进出口贸易采购新闻发布会在北京举办。国家相关部委负责人、非洲国家专家学者、地方政府代表、企业家代表等100余人参加会议。本次新闻发布会由中非工业合作发展论坛主办。

会上，中非工业合作发展论坛执行主席兼秘书长程志刚就2025年中非经贸形势作发言。程志刚表示，2024年中非经贸合作取得丰硕成果，双方贸易规模持续扩大，投资合作稳步增长，能源矿产合作项目数量增加。他对2025年中非经贸合作前景作出4个预期：一是中非合作项目及中国出海企业数量将有所增加；二是中非贸易额稳步提升，将超过3000亿美元；三是国际供应链海外仓建设将迎来新机遇；四是中非产业园区将迎来企业入驻高峰。

外交部非洲司前司长程涛表示，中非贸易增长迅速，规模不断扩大，商品种类日益丰富。目前，非洲向中国出口的商品，除了矿产品和农产品之外，还有纺织品、水产品、手工制品等。中非经贸合作的互补性强、潜力巨大。

会上，中非工业合作发展论坛与中非泰达投资股份有限公司签署战略合作协议。中非工业合作发展论坛将在埃及中埃·泰达苏伊士经贸合作区设立埃及国际代表处，推动中埃经贸合作。

中非泰达投资股份有限公司总经理魏建青介绍，中埃·泰达苏伊士经贸合作区是共建“一带一路”倡议与埃及苏伊士运河走廊开发计划对接的标志性项目。随着共建“一带一路”倡议与埃及苏伊士运河走廊开发计划实现对接，中埃两国政府积极鼓励、推动双方企业扩大经贸合作，中国已连续多年为埃及第一大贸易伙伴国。

据悉，中非工业合作发展论坛成立16年以来，推动中非在经济、科技、农业、工业、文化、教育和医疗卫生等领域的广泛合作，协助2000多家中国企业赴非投资发展，为中非友好合作、共同发展作出积极贡献。

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