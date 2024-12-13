新华社北京12月13日电（记者刘杨）中共中央政治局委员、外交部长王毅13日在京同埃及外长阿卜杜勒阿提主持中埃外长战略对话。

王毅表示，在习近平主席和塞西总统战略引领下，中埃传统友谊进一步弘扬，互利合作不断深入。中方赞赏埃方坚定奉行一个中国原则，支持埃方维护国家主权、安全和发展利益，反对任何势力以任何借口干涉埃及内政，愿同埃方一道，落实好两国元首重要共识，推动双边关系朝着构建面向新时代的中埃命运共同体的更高目标不断迈进。

阿卜杜勒阿提表示，得益于两国元首互信友谊和亲自指引，埃中关系得到长足发展。埃及始终坚定不移奉行一个中国政策，支持中国的统一。珍视两国传统友好和埃中全面战略伙伴关系，支持中方正义立场和正当主张，反对以人权为借口干涉中国内政。感谢中方对埃及经济社会发展的支持帮助，欢迎更多中国企业赴埃投资兴业。

双方表示将充分发挥政府间合作委员会机制作用，推动高质量共建“一带一路”，打造新能源、航空航天、电动汽车、5G建设、农业技术、人工智能、数字经济等新兴领域合作新增长极。双方强调将深化战略沟通，推动“大金砖合作”再上新台阶。将继续加强联合国、中阿合作论坛、中非合作论坛、上海合作组织等多边框架下沟通协调。

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