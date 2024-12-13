——习近平主席向“2024从都国际论坛”致贺信引发与会嘉宾热烈反响

本报记者 刘仲华 王 慧 颜 欢

“当今世界变乱交织，和平和发展是各国人民的共同期盼。中国愿同各国一道，秉持‘同球共济’精神，坚持公平正义，维护世界和平稳定；坚持合作共赢，促进全球可持续发展；坚持包容互鉴，推动人类文明取得新进步。”12月12日，国家主席习近平向“2024从都国际论坛”致贺信。与会嘉宾们表示，习近平主席的贺信展现了中国坚持倡导多边主义、积极促进国际合作的决心，中方为推动各方以“同球共济”精神合力应对全球性挑战作出重要贡献。

“以‘同球共济’精神推动构建人类命运共同体”

习近平主席在贺信中指出，从都国际论坛创办10年来，坚持倡导多边主义，深入探讨全球治理问题，积极分享中国主张，为增进中国与世界各国的交流和理解发挥了积极作用。

世界领袖联盟主席、斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克在开幕式致辞中表示，“习近平主席向论坛发来贺信，体现了中国推动国际合作、践行多边主义的坚定承诺。”图尔克表示，中国坚持扩大开放，非常令人振奋。这对世界来说是个好消息。中国坚持高质量发展，有助于全球重大问题的解决。

中国人民对外友好协会会长杨万明表示，习近平主席贺信以人类前途为怀，以人民福祉为念，有力回应了各国促和平谋发展以及推动全球治理体系朝着更加公平正义、开放包容方向发展的呼声。“面向未来，各方应以实际行动加强团结合作，合力应对全球挑战，捍卫并践行真正的多边主义，站在历史正确的一边，以‘同球共济’精神推动构建人类命运共同体，为促进世界和平稳定与繁荣贡献力量。”

“习近平主席在贺信中充分肯定论坛为增进中国与世界各国的交流和理解发挥了积极作用，让我们深受鼓舞。”澳中友好交流协会会长周泽荣表示，从都国际论坛创办于2014年，影响力与日俱增。今年是首次在中国以外的地方举办，具有重要的里程碑意义。

西班牙外交、欧盟与合作部外交和全球事务国务秘书迭戈·贝利奥表示，今年论坛选择在西班牙举办，体现了西班牙及欧盟与中国之间的合作关系。“深入探讨全球治理，应对传统和非传统安全威胁，需要我们在联合国宪章宗旨和原则指导下，摒弃分歧，推动对话与合作。”

“中国对多边主义的承诺坚定而且关键”

比利时前首相伊夫·莱特姆表示，习近平主席提出“同球共济”精神，有助于推动构建人类命运共同体。中国是世界主要经济体之一，欧洲和中国开展建设性对话非常重要。欧盟应进一步深化对华合作，包括在新能源和电动汽车领域的合作，共同推动可持续发展。

奥地利前总理沃尔夫冈·许塞尔自上个世纪70年代以来多次访华。他表示，习近平主席的贺信体现了中国致力于推动各方团结协作，共同解决全球性挑战。“10年来，从都国际论坛集思广益，为增进各方交流合作作出了积极努力。”

“习近平主席的贺信让我深受鼓舞。中国对多边主义的承诺坚定而且关键。没有发展，就没有和平；没有和平，就没有发展。中国通过全球发展倡议等为许多国家带来希望。”联合国发展系统驻华协调员常启德表示，“希望大家在联合国框架内，加强团结协作，为推动共同发展而不断深化合作。”

清华大学苏世民书院院长薛澜表示，习近平主席的贺信展现了中国推动国际合作、促进全球共同发展的决心，也体现了当今世界众多国家和人民共同的追求。习近平主席提出的“同球共济”精神，为推动全球合作与共同发展提供了支撑。

“为更好应对全球挑战、完善全球治理体系发挥建设性作用”

克罗地亚前总统伊沃·约西波维奇表示，习近平主席提出的三大全球倡议为全人类探寻共同出路指明方向。“广泛深入的交流有助于我们共同进步。中国与其他国家加强合作，实现互利共赢，深化彼此间的交流互鉴，将助力世界更好地共同发展。”

秘鲁前总统弗朗西斯科·萨加斯蒂表示，本次论坛“共同行动 共创未来”的主题对推进全球治理、促进经济社会发展具有重要意义。通过对话交流、团结合作，可以让各国在区域和国际层面上达成新的治理共识。

哥斯达黎加前总统卡洛斯·阿尔瓦拉多表示，论坛致力于拓展友谊、促进理解和交流互鉴。“中方坚定维护多边主义，积极推动全球合作，携手各国共同发展，将为更好应对全球挑战、完善全球治理体系发挥建设性作用。”

香港中文大学刘佐德全球经济及金融研究所名誉高级研究员谢国樑表示，论坛坚持倡导多边主义，深入探讨全球治理问题，积极分享中国主张。中国一直为完善全球治理体系、提高全球南方国家代表性和话语权贡献着力量。

“马德里市政府非常高兴能参与组织论坛。”西班牙马德里市政府国际关系负责人何塞·弗朗西斯科表示，希望论坛与会代表通过积极对话和交流，取长补短，为完善全球治理贡献更多智慧。

（本报马德里12月12日电，本报记者许海林参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年12月13日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)