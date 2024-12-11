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中越双边合作指导委员会举行第十六次会议

2024年12月11日04:12 | 来源：新华网
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新华社北京12月10日电 中国－越南双边合作指导委员会第十六次会议10日在北京举行，中共中央政治局委员、外交部长王毅同越南副总理兼外长裴青山共同主持。

王毅表示，两党两国最高领导人就推进中越命运共同体建设达成重要共识。中越两国社会主义建设事业进入关键阶段。明年是中越建交75周年暨中越人文交流年。我们愿同越方从战略高度和长远角度规划下阶段合作，服务各自现代化建设事业。

王毅指出，双方要把稳战略方向，保持高层交往和对口合作交流，共同提升执政能力。要筑牢安全根基，发挥好中越外交、国防、公安“3+3”战略对话作用。要促进互利共赢，构建稳定畅通的跨境产业链供应链，加强新兴领域合作。要培育民间友好，支持增开两国往来航班。要加强协调配合，践行真正的多边主义。要管控妥处分歧，推动海上合作取得新进展。

裴青山表示，越方愿同中方紧紧围绕落实两党两国最高领导人重要共识，以明年建交75周年为契机，保持高层经常性接触，持续增进政治互信，深化经贸、基建、农业、人文、地方等领域互利合作，加强多边事务沟通协调，妥善管控分歧，推动越中命运共同体建设迈向更高水平。

双方一致同意积极探讨深化中越命运共同体建设的方向和举措，宣布签署关于跨境标轨铁路合作项目的政府间协议。

中越双方9日召开外交、国防、公安“3+3”战略对话机制首次会议。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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