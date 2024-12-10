人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：希望欧方认真倾听并重视解决中国企业合理关切和正当诉求

2024年12月10日21:45 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京12月10日电（记者董雪、袁睿）外交部发言人毛宁10日表示，去年10月以来，欧盟对华动用限制性经贸措施超过40项。希望欧方认真倾听并重视解决中国企业的合理关切和正当诉求，为中国企业赴欧投资兴业提供公正、透明、非歧视的营商环境。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，欧盟中国商会9日发布《中国企业在欧盟发展报告》，指出“不确定性”成为当前在欧中企运营的“关键词”，并向欧盟机构和成员国政府提出一系列政策建议，以便改善中资企业在欧盟的营商环境。中方对此有何评论？

　　毛宁说，我们注意到欧盟中国商会发布的有关报告。报告反映出在欧中资企业对于欧盟营商环境持续恶化的显著担忧，68%的受访企业认为，过去一年间欧盟整体营商环境恶化；超半数受访企业认为，欧盟市场已不再公平开放；78%的受访企业将“不确定性”作为当前在欧运营的关键词。

　　毛宁表示，去年10月以来，欧盟对华动用限制性经贸措施超过40项。新一届欧盟委员会愈发强调“经济安全”，计划进一步强化经贸工具箱，升级投资审查、出口管制等领域限制性措施。有关做法违背了欧方一贯标榜的市场经济、公平竞争、自由贸易原则，损害了中国企业合法权益，也损害了欧盟自身形象。

　　“希望欧方认真倾听并重视解决中国企业的合理关切和正当诉求，避免将经贸问题政治化、泛安全化，为中国企业赴欧投资兴业提供公正、透明、非歧视的营商环境。”她说。

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部