新华社北京12月10日电（记者董雪、袁睿）外交部发言人毛宁10日表示，去年10月以来，欧盟对华动用限制性经贸措施超过40项。希望欧方认真倾听并重视解决中国企业的合理关切和正当诉求，为中国企业赴欧投资兴业提供公正、透明、非歧视的营商环境。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，欧盟中国商会9日发布《中国企业在欧盟发展报告》，指出“不确定性”成为当前在欧中企运营的“关键词”，并向欧盟机构和成员国政府提出一系列政策建议，以便改善中资企业在欧盟的营商环境。中方对此有何评论？

毛宁说，我们注意到欧盟中国商会发布的有关报告。报告反映出在欧中资企业对于欧盟营商环境持续恶化的显著担忧，68%的受访企业认为，过去一年间欧盟整体营商环境恶化；超半数受访企业认为，欧盟市场已不再公平开放；78%的受访企业将“不确定性”作为当前在欧运营的关键词。

毛宁表示，去年10月以来，欧盟对华动用限制性经贸措施超过40项。新一届欧盟委员会愈发强调“经济安全”，计划进一步强化经贸工具箱，升级投资审查、出口管制等领域限制性措施。有关做法违背了欧方一贯标榜的市场经济、公平竞争、自由贸易原则，损害了中国企业合法权益，也损害了欧盟自身形象。

“希望欧方认真倾听并重视解决中国企业的合理关切和正当诉求，避免将经贸问题政治化、泛安全化，为中国企业赴欧投资兴业提供公正、透明、非歧视的营商环境。”她说。

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