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外交部：污蔑抹黑破坏不了新疆经济社会发展稳定繁荣的事实

2024年12月05日19:18 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月5日电（记者董雪）就近日有英国媒体发布所谓调查报道，妄言新疆番茄采收行业存在“强迫劳动”。外交部发言人林剑5日表示，新疆不存在“强迫劳动”。近些年，一些别有用心的人不断借“强迫劳动”博眼球、蹭热点，无论如何污蔑抹黑，都破坏不了新疆经济社会发展稳定繁荣的事实。

　　当日例行记者会上，有记者问：3日，英国广播公司（BBC）发布所谓调查报道，称英国超市售卖的多种番茄酱可能含有来自中国新疆的番茄原料，这些番茄可能是“强迫劳动”的产物。BBC还发布了一段所谓揭秘新疆番茄涉及“强迫劳动”的视频，“呼吁”西方国家停止使用新疆番茄原料或成品。发言人对此有何评论？

　　林剑表示，中方多次强调，新疆不存在“强迫劳动”，中国政府也始终坚决反对并严厉打击强迫劳动。“新疆番茄和新疆棉花一样，都是享誉世界、家喻户晓的优质产品，从种植到采收已基本实现机械化，机采率分别超过90%和85%，又何谈‘强迫劳动’呢？”

　　他说，新闻的生命在于真实，不造谣传谣、不偏听偏信是新闻职业道德的起码要求，也是公正客观媒体的基本素养。在这个调查报告和视频中，所谓“证据”很多都冠以“声称”“感受”这样的主观臆断，在未经核实的情况下先入为主、断章取义，妄言新疆番茄采收行业存在“强迫劳动”。有关记者大费周章花几个月时间研究十几种番茄酱、却不愿花一秒钟了解新疆的真相，这是典型的双标偏见。

　　他表示，近些年，一些别有用心的人不断借“强迫劳动”博眼球、蹭热点，一批批所谓“导演”“演员”粉墨登场，一篇篇所谓“证词”“报告”屡见不鲜。“上周炒作新疆棉花，这周又炒作新疆番茄，下周是不是又要把黑手伸向新疆光伏、新疆胡萝卜，甚至是新疆的牛羊肉呢？”

　　林剑说，无论如何污蔑抹黑，都改变不了新疆产品物美质优的本质，破坏不了新疆经济社会发展稳定繁荣的事实。中方希望有关方面认清“强迫劳动”谎言背后的险恶用心，也欢迎大家多到新疆走走看看，实地品尝新疆的番茄，体验新疆的生活，感知真实的新疆。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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