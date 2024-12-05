新华社北京12月5日电（记者董雪、刘杨）外交部发言人林剑5日表示，祝贺春节申遗成功。真诚希望各国人民一起欢度“春节时刻”、分享“春节快乐”。

当日例行记者会上，有记者问：我们注意到，4日在巴拉圭亚松森举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第19届常会上，中国申报的“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”通过评审，被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。发言人对此有何评论？

“我们祝贺春节申遗成功！”林剑说，“春节是中华文化最古老、最重要的传统节日，也是辞旧迎新、阖家团圆的重要时刻。写福字、贴春联、包饺子、舞龙舞狮这些春节习俗相信大家都很熟悉。”

林剑表示，春节蕴含着中华民族和中华文明和平、和睦、和谐的价值追求，既是中国的，也是世界的。目前，世界有近20个国家将农历新年定为法定节假日，全球约五分之一的人口以不同形式庆祝农历新年。去年第78届联大还将农历新年确定为联合国假日。

林剑表示，再过一个多月就将迎来农历蛇年春节。我们欢迎各位记者和各国朋友们到中国体验丰富多彩的春节文化，也真诚希望世界各地消弭冲突，不同文明和谐共处，各国人民相知相亲，一起欢度“春节时刻”、分享“春节快乐”！

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