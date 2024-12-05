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中国驻美大使呼吁继续发挥中美经贸合作“压舱石”“稳定器”作用

2024年12月05日15:00 | 来源：新华网
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新华社华盛顿12月4日电（记者颜亮）中国驻美国大使谢锋3日在美国中国总商会芝加哥分会年会上呼吁，继续发挥中美经贸合作“压舱石”“稳定器”作用，为中美关系注入新动力、开辟新天地。

谢锋在演讲中说，有人鼓噪取消中国永久正常贸易关系地位，这将是对国际经贸规则的践踏，将动摇全球贸易体系的根基。

谢锋指出，关税武器化易引发以牙还牙的恶性循环，非但不能削减整体贸易逆差，反而会抬高生产成本、增加日常开销、加剧通胀压力、拉大贫富差距。98%的经济学家认为高关税由美消费者承担，穆迪等国际机构群起警示关税战将损害美经济。

谢锋引用美国朋友的话说，与中国脱钩就是“朝自己脚上开枪”，贸易战已成为高悬在美企头顶的“达摩克利斯之剑”。

谢锋表示，新时期中美两国共同利益不是减少了，而是更多了。不管是在经贸、农业、禁毒、执法、公共卫生等领域，还是面对气候变化、人工智能等全球性挑战，以及在国际热点问题上，都需要中美合作。合作共赢是中美最好的选择。

谢锋指出，历史充分证明，中美合则两利、斗则俱伤，“新冷战”打不得也打不赢，对华遏制不明智更不会得逞。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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