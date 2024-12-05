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从友好交往中获得和平与友谊（国际论坛）

罗伯特·森伯恩
2024年12月05日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　美中两国人民对美好生活的向往是相通的。两国人民加强交流、深化友谊从未像现在这样重要。我们需要共同摒弃那些导致分裂对抗的激烈言辞，让两国更多民众参与面对面交流

　　

　　今年10月，我在北京参加了中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立70周年纪念活动，得以与许多来自其他国家的友好人士会面交流。这样的交流凸显人民友好的重要意义，启发人们思考如何进一步增进各国人民间的联系。我深切感受到，不同文化、不同地域人民能够从友好交往中获得和平与友谊。

　　参加活动期间，我非常荣幸能够聆听习近平主席的讲话。习近平主席表示：“人民友好是国际关系行稳致远的基础，是促进世界和平和发展的不竭动力，是实现合作共赢的基本前提。”人与人之间加强接触和互动，有助于增进彼此理解，这对于国与国之间和平相处十分重要。

　　我曾先后10次访问中国，其中多次是赴华参加各类美中友好庆祝活动，例如2002年美中《上海公报》发表30周年纪念活动。每一次到中国访问，我都感受到中国人民的友好。在旅行中，人们热情回答我的问题，对我伸出援助之手。与美国一样，中国有许多美丽的城市。美中人民友好协会的目标一直是帮助美国人民与中国人民建立起联系。我们通过分享中国的音乐、美食等来实现这一目标。我们组织美国各界人士前往中国访问，欣赏中国风景，亲身观察中国发展。

　　新中国成立以来，中国取得了举世瞩目的发展成就。中国让数亿人摆脱了贫困，堪称发展奇迹。我不久前访问位于河北的雄安新区。这座现代城市在数年之间拔地而起，其规划建设令人耳目一新，树立了绿色城市建设典范。绿色城市、智慧城市将给生活其中的人民带来巨大获得感。

　　美中两国人民对美好生活的向往是相通的。两国人民加强交流、深化友谊从未像现在这样重要。我们需要共同摒弃那些导致分裂对抗的激烈言辞，让两国更多民众参与面对面交流。美中两国携手合作将造福全世界。在通往光明目标的道路上，会有一些颠簸，但我们需要继续前行。

　　（作者为美中人民友好协会前主席）

　　《 人民日报 》（ 2024年12月05日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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