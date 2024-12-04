新华社首尔12月4日电 现场直击丨在韩国国会外，“见到了前所未有的戒严”

新华社记者陆睿 孙一然

韩国总统尹锡悦3日晚间发布紧急戒严令。紧急戒严令发布后，韩国最大在野党共同民主党召集议员前往国会，讨论应对措施。

当天夜间到次日凌晨，新华社记者在现场看到，国会这一决定事件走向的关键地点外聚集了大批韩国市民，大量警车将国会团团包围……这一突如其来的戒严，让首尔的这个夜晚注定是个不眠之夜。

形势瞬息万变：4日零时许，戒严军队开始进入国会内部；零时22分许，戒严军队封锁国会大门，并开始设置路障。普通车辆不允许经过，成队警察进入现场维持秩序。

市民们手持“反对戒严”“中断戒严”等标语，高声呼喊“打开大门”“撤回戒严”，情绪十分激动。韩国在野党社会民主党党员朴灿斌看到记者出镜后主动接受采访说：“在这里见到了前所未有的戒严，很多民众聚集在这里表示反对，发出大家的声音。”

现场一名60多岁的出租车司机接受记者采访时，愤怒之情溢于言表：“国家都快疯掉了。绝大部分韩国人都不可能同意戒严，这只会让尹锡悦的支持率更低。”

“现在民生本来就艰难，戒严会严重影响社会正常运转，这让个体户和小商贩怎么生活？”他义愤填膺地说。

4日凌晨，韩国国会召开会议，出席会议的190名议员全部投了赞成票，通过了要求解除戒严令的决议案。这一消息在现场传开后，市民们欢呼雀跃，高喊“解除戒严令！”

现场聚集的人群逐渐散开，消失在首尔凌晨的夜色中。然而，一些迟迟不肯离开的人们仍然在呐喊，要求总统对紧急戒严令给出解释。

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