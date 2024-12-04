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新华社评论员：开创共建“一带一路”更加光明的未来

2024年12月04日08:49 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月3日电 题：开创共建“一带一路”更加光明的未来

　　新华社评论员

　　乘历史大势而上，走人间正道致远。习近平总书记近日出席第四次“一带一路”建设工作座谈会并发表重要讲话。讲话充分肯定共建“一带一路”取得的重大成就，科学分析“一带一路”建设面临的新形势，对当前及今后一个时期推动共建“一带一路”高质量发展作出全面部署，为下一个金色十年推动共建“一带一路”高质量发展提供了重要遵循。

　　春发其华，秋收其实。自2013年提出共建“一带一路”倡议以来，我国已与150多个国家和30多个国际组织签署共建“一带一路”合作文件。在习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动下，共建“一带一路”从理念转化为行动，从愿景转变为现实，从谋篇布局的“大写意”到精耕细作的“工笔画”，成为全球规模最大、范围最广、影响最深的国际经济合作平台，成为各国共同走向现代化和人类通向美好未来的希望之路。

　　察势者明，趋势者智。近年来，世界进入新的动荡变革期，单边主义、保护主义明显上升，局部冲突和动荡频发。在当前严峻复杂的国际环境下，推动共建“一带一路”高质量发展机遇和挑战并存，但总体上机遇大于挑战。共建“一带一路”已经进入高质量发展新阶段，唯有坚定战略自信、保持战略定力、勇于担当作为，妥善应对各种风险挑战、有效克服地缘冲突影响、正确处理增强共建国家获得感和坚持于我有利的关系，切实保障我国海外利益安全，方能推动共建“一带一路”高质量发展不断取得新成效。

　　得人心才能聚合力，利天下才能成伟业。共建“一带一路”之所以能克服困难取得一系列实打实、沉甸甸的成果，关键就在于其顺潮流、惠民生、利天下，高度契合了沿线国家民众渴望发展、实现现代化的共同愿望。推动共建“一带一路”高质量发展，必须始终高举人类命运共同体旗帜，坚持共商共建共享、开放绿色廉洁、高标准惠民生可持续的指导原则，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，让高质量共建“一带一路”更好地惠及沿线、造福世界。

　　罗马不是一天建成的。推动共建“一带一路”高质量发展是一项长周期、跨国界、系统性的世界工程、世纪工程，必须运用系统思维，“十个指头弹钢琴”。要以高质量共建“一带一路”八项行动为指引，以互联互通为主线，坚持高质量发展和高水平安全相结合、政府引导和市场运作相结合、科学布局和动态优化相结合、量的增长和质的提升相结合。要统筹深化基础设施“硬联通”、规则标准“软联通”和同共建国家人民“心联通”，统筹推进重大标志性工程和“小而美”民生项目建设，统筹巩固传统领域合作和稳步拓展新兴领域合作，做好统筹的大文章，使各项工作密切协同、形成合力，不断拓展更高水平、更具韧性、更可持续的共赢发展新空间。

　　提纲挈领，纲举目张。推动共建“一带一路”高质量发展，必须紧紧抓住机制建设这个重点，运用机制保障建设、推进建设。要完善共建“一带一路”合作规划统筹管理机制，完善“硬联通”“软联通”“心联通”协调推进机制，完善产业链供应链务实合作机制，完善新兴领域国际交流合作机制，完善投融资多元化保障机制，完善风险防控内外协同机制，完善海外利益保障机制，完善高水平国际传播机制，完善廉洁丝绸之路合作机制，以更加完善有力的机制推进高质量共建“一带一路”行稳致远。

　　大道至简，实干为要。我们要全面贯彻落实总书记重要讲话精神和党中央决策部署，坚持一张蓝图绘到底，一茬接着一茬干，在坚定不移推动共建“一带一路”高质量发展新的实践进程中，着力培育一批叫得响、有分量的合作品牌，形成更多示范性、引领性的重大成果，开创共建“一带一路”更加光明的未来。

(责编：贾文婷、崔译戈)

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