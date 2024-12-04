新华社北京12月3日电 题：推进高质量共建“一带一路”行稳致远——习近平主席重要讲话极大增强各国共建“一带一路”底气和信心

新华社记者王雅楠 何梦舒

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平2日在北京出席第四次“一带一路”建设工作座谈会并发表重要讲话，对当前及今后一个时期推动共建“一带一路”高质量发展作出全面部署。

多国人士在接受新华社记者采访时表示，习近平主席的重要讲话准确把握历史发展大势，在关键时期为推动高质量共建“一带一路”行稳致远指引前行方向，增强了共建各方携手战胜各种风险挑战、不断拓展共赢发展新空间的底气和信心。展望未来，共建“一带一路”必将给共建国家人民带来更多更充实的获得感和幸福感，为人类共同发展开辟更加广阔的前景。

“全球发展的催化剂”

习近平主席重要讲话充分肯定共建“一带一路”取得的重大成就，指出共建“一带一路”合作领域不断拓展、合作范围不断扩大、合作层次不断提升，国际感召力、影响力、凝聚力不断增强，为增进同共建国家友谊、促进共建国家经济社会发展作出了中国贡献。多国人士对此感同身受，高度赞同共建“一带一路”带来实打实、沉甸甸的成果。

“共建‘一带一路’是习近平主席推动南南合作的成功典范。”印尼-中国伙伴关系研究中心主任韦罗妮卡·萨拉斯瓦蒂说。她总结了共建“一带一路”合作三大影响：在带动共建国家经济发展、促进就业等方面成效显著；对能源、水利等基础设施的投资，增强应对贫困能力；提供包容性的教育和培训机会，助力当地培养技术人才。“以雅万高铁为例，该项目通车后，大幅缩减雅加达至万隆的旅行时间，极大提升了交通连通性，还促进了沿线地区的商业和经济发展，为旅游业创造新机遇。”

“过去十多年的实践表明，共建‘一带一路’是实现共同繁荣发展的强劲催化剂。”斯里兰卡“一带一路”组织创始董事、国际问题专家亚西鲁·拉纳拉贾说，共建“一带一路”合作帮助共建国家建设港口、铁路和公路等基础设施，加强互联互通，降低贸易成本，推动当地中小型企业更好融入全球供应链。“斯里兰卡汉班托塔港和科伦坡国际集装箱码头在共建‘一带一路’框架下获得发展，吸引更多投资，增加贸易量。这些合作项目助力斯里兰卡成为海上贸易航线重要节点，促进区域贸易网络发展，将当地经济融入全球价值链，为经济全球化作出贡献。”

肯尼亚国际问题专家莱米·尼翁盖萨·穆拉库指出，共建“一带一路”深度对接非洲发展议程，通过公路、铁路、信息通信技术、工业园区和经济特区等方面的合作，助力非洲实现工业化发展目标，推动非洲发展迈上新台阶。他以肯尼亚为例说，公路、铁路、港口等基础设施建设，显著增强肯尼亚作为东非经济枢纽的地位；肯中企业合作推动肯尼亚数字经济快速发展；中方提供的培训项目有力支持肯尼亚及其他非洲国家培养人才……“肯尼亚应进一步将‘一带一路’项目深度融入国家发展规划中。”

多米尼加共和国科学院院士、中国与亚洲问题分析研究中心主任爱德华多·克林赫尔用“实实在在”和“成效显著”形容共建“一带一路”取得的成果。“共建‘一带一路’用实践表明，共建国家可通过改善基础设施和物流条件取得发展。”克林赫尔说，在“一带一路”框架下，已形成3000多个合作项目，推动港口、机场、桥梁、管道、铁路和高架桥等关键基础设施落地。“共建‘一带一路’将继续成为全球发展的催化剂。”

“注重根据各国实际需求量身定制”

习近平主席指出，共建“一带一路”已经进入高质量发展新阶段，并强调统筹深化基础设施“硬联通”、规则标准“软联通”和同共建国家人民“心联通”，统筹推进重大标志性工程和“小而美”民生项目建设，统筹巩固传统领域合作和稳步拓展新兴领域合作，完善推进高质量共建“一带一路”机制，不断拓展更高水平、更具韧性、更可持续的共赢发展新空间。

“习近平主席为高质量共建‘一带一路’勾画了清晰路径。”匈牙利萨佐德韦格基金会政治分析中心主任基塞伊·佐尔坦说，在世界进入新的动荡变革期的背景下，习近平主席再次为推动共建“一带一路”高质量发展作出系统部署，为共建国家和相关企业提供了规划安全性和可预见性。“通过统筹深化基础设施‘硬联通’、规则标准‘软联通’，‘一带一路’建设将迈向更高水平，共建国家将在与中方的合作交流中获得更大发展空间。”

从金边至西哈努克港高速公路、暹粒吴哥国际机场到西哈努克港经济特区……柬埔寨金边皇家大学国际问题与公共政策研究所研究员通孟戴维细数柬中共建“一带一路”合作重点项目。他指出，共建“一带一路”合作注重发展战略对接和优势互补，同柬埔寨“五角战略”等有机融合，在实现和平发展、合作共赢、共同繁荣的共同愿景方面发挥了至关重要的作用。中方提出将加快建设绿色丝绸之路和数字丝绸之路，相关项目将为柬埔寨发展清洁能源、实现信息通信基础设施现代化、促进数字经济增长提供更多机遇。

巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基勒·拉迈说，中巴经济走廊的支柱项目之一瓜达尔港的整体建设思路，正是“统筹推进重大标志性工程和‘小而美’民生项目建设”的生动写照。“在瓜达尔港，既有关键性的自由区、东湾快速路、新国际机场等重大标志性工程，为瓜达尔港乃至整个巴基斯坦经济建设‘强筋健骨’，同时也建设了学校、医院、海水淡化厂、中巴友谊林等‘小而美’的民生项目，为当地民众日常教育、医疗、用水等带来极大帮助。”

美中公共事务协会会长滕绍骏认为，高质量共建“一带一路”有三个突出特点：合作共赢，注重根据各国实际需求量身定制项目；可持续发展，融入绿色发展理念，推动清洁能源、环保基础设施等项目，实现经济与生态协调发展；广泛参与，通过多边机制和区域协作，吸引更多国家和企业参与，构建开放包容的合作平台。他说，高质量共建“一带一路”“通过改善基础设施、推动经济增长、创造就业和提升公共服务，助力发展中国家实现经济发展和民生改善，为可持续发展提供支持”。

“助力引领人类走向更美好的未来”

近年来，世界进入新的动荡变革期，单边主义、保护主义明显上升，局部冲突和动荡频发。习近平主席指出，在当前严峻复杂的国际环境下，推动共建“一带一路”高质量发展机遇和挑战并存，但总体上机遇大于挑战。习近平主席关于共建“一带一路”面临的新形势的深刻阐述引发多国人士共鸣。

“共建‘一带一路’倡议在促进务实合作中发挥着不可或缺的作用，尤其是在这个充满不确定性和全球性危机的时代。”沙特阿拉伯商业智能集团首席执行官埃萨姆·朱拜西说，“共建‘一带一路’对凝聚发展共识、促进包容性增长发挥关键作用。通过共同的项目，各国可以克服分歧，为实现共同目标而共同努力。共建‘一带一路’聚焦发展、创新、互联互通，为各国共同应对紧迫的全球性挑战、推动构建更加平衡和谐的世界提供机遇。”

肯尼亚非洲政策研究所中非中心执行主任丹尼斯·穆内内指出，当前贸易保护主义和逆全球化思潮抬头，给全球经济带来严重冲击。共建“一带一路”倡议推动加强国际合作与交流，给全球化注入新活力，同时有助于减少地区冲突，维护世界和平与稳定。“那些反对共建‘一带一路’合作的声音可能源于某些国家或群体希望非洲大陆继续保持不发达状态，因为他们从非洲的不发达状态中受益。而共建‘一带一路’合作，为非洲大陆带来了变革，使得非洲国家有了更多的发言权和自主发展能力。”

习近平主席指出，要坚持一张蓝图绘到底，一茬接着一茬干，勇于战胜各种风险挑战，坚定不移推进高质量共建“一带一路”，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

“共建‘一带一路’倡议得到世界各国广泛认同，亚洲、欧洲、非洲、美洲等地区多个国家纷纷与中国签署共建‘一带一路’合作文件，这不仅推动了区域发展合作，也推动了国际经济格局重塑，强化了多边主义。”土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢说，“从这个角度看，共建‘一带一路’倡议为全球经济治理带来了新的动力和视角。”

南非前资深外交官赫特·格罗布勒今年曾会同非洲多国学者联名致信习近平主席，高度赞赏中非合作论坛历史性成就。格罗布勒指出，共建“一带一路”以构建人类命运共同体为最高目标，着眼人类未来和整体利益，顺应世界形势变化，符合国际社会期待，“可能是有史以来最雄心勃勃的合作倡议，将助力引领人类走向更美好的未来”。

(责编：贾文婷、崔译戈)