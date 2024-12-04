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新华时评｜开创共建“一带一路”下一个金色十年

2024年12月04日08:47 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月3日电　题：开创共建“一带一路”下一个金色十年

　　新华社记者申铖

　　“推动共建‘一带一路’高质量发展机遇和挑战并存，但总体上机遇大于挑战。我们要坚定战略自信，保持战略定力，勇于担当作为，开创共建‘一带一路’更加光明的未来。”在第四次“一带一路”建设工作座谈会上，习近平总书记对当前及今后一个时期推动共建“一带一路”高质量发展作出全面部署，为下一个十年高质量共建“一带一路”提供了重要遵循、指引了前进方向。

　　从2013年开创性提出共建“一带一路”倡议以来，中国始终坚持共商共建共享，已经与150多个国家、30多个国际组织签署了共建“一带一路”合作文件，全方位推进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。11年来，共建“一带一路”合作领域不断拓展、合作范围不断扩大、合作层次不断提升，已成为世界上范围最广、规模最大的国际合作平台，取得了实打实、沉甸甸的重大成就，绘就了一幅联结世界、美美与共的壮阔画卷。

　　近年来，世界进入新的动荡变革期，单边主义、保护主义明显上升，局部冲突和动荡频发。在此背景下，如何抓住机遇、应对挑战、趋利避害尤为关键。此次座谈会上，习近平总书记就推动共建“一带一路”高质量发展提出“四个相结合”和“三个统筹”等一系列新要求，为新形势下高质量共建“一带一路”提供了战略性思路和指引，彰显了我国坚定不移扩大高水平对外开放、坚定不移推动共建“一带一路”高质量发展的决心和信心。

　　推进高质量共建“一带一路”行稳致远，要重点推进机制建设与完善。从谋篇布局的“大写意”到精耕细作的“工笔画”，如今，共建“一带一路”已经进入高质量发展新阶段，必须以推进体系化机制化为重点，从合作规划统筹管理机制、“硬联通”“软联通”“心联通”协调推进机制、产业链供应链务实合作机制、新兴领域国际交流合作机制等方面着手，持续完善顶层设计，制定务实措施，深化对外合作，不断拓展更高水平、更具韧性、更可持续的共赢发展新空间。

　　展望未来，我们必须始终秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，坚持一张蓝图绘到底，一茬接着一茬干，狠抓落实、久久为功，奋力开创共建“一带一路”下一个金色十年，为推动世界共同发展、构建人类命运共同体贡献力量。

(责编：贾文婷、崔译戈)

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