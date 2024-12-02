中企在伊拉克承建1000所示范学校——

本报记者 管克江

一大早，伊拉克首都巴格达西郊，身着整齐校服的学生们陆续到来，刚启用不久的幼发拉底中学热闹起来。幼发拉底中学是中企承建的伊拉克首批1000所示范学校之一。这些学校设计现代、功能完备、质量优良，被伊拉克民众亲切地称为“中国学校”。

“伊拉克重大政治工程和民生工程”

连年战乱和政治动荡导致伊拉克教育基础设施严重不足。联合国儿童基金会伊拉克办事处公布的数据显示，目前伊拉克有近320万学龄儿童失学。

2020年，为解决适龄儿童“上学难”问题，伊拉克政府决定在2030年前新建8000所示范学校，并将其列为最紧迫的政治工程和民生工程之一。2021年，中伊签署合作协议，中方帮助伊拉克建设1000所示范学校。其中，中国电力建设集团（以下简称“中国电建”）承建的679所学校分布在伊拉克10个省份。

开工以来，中企始终把社会效益放在首位，克服多重困难，确保项目如期推进。11月23日，伊拉克总理苏达尼以视频方式主持了790所示范学校的完工仪式。他表示，示范学校项目是伊拉克政府最重要的项目之一。学校的完工、移交并投入使用将缓解伊拉克学校不足的困境。

示范学校项目由伊拉克内阁秘书处具体负责。“示范学校项目作为伊拉克重大政治工程和民生工程，具有重要的社会经济意义。”伊拉克内阁秘书长哈米德·加齐表示，质量标准高、风格现代化的示范学校项目符合伊拉克现实需求，对改善各省的教学条件起到积极作用。

据介绍，参加本次完工仪式的学校中含中国电建承建学校556所，来自巴格达、济加尔、卡尔巴拉、巴士拉、穆萨纳等5个省份的项目业主代表和项目团队等参加了视频仪式。

“从项目规划到施工每一个环节，我们力求精益求精”

伊拉克东部米桑省首府阿马拉市一所已完工的学校里，不少学生家长聚在这里准备参观。市民阿卜杜拉牵着11岁儿子阿里的手，一间一间地参观教室，他为孩子能在这样一所离家更近的学校上学而高兴。阿里一个劲儿地点赞：“看这里的校园，看这里的绿化，看这里的教室，真好！”

参观完学校主楼，主管学校后勤设施建设的项目工程师穆罕默德主动提出带记者去配楼看看。“伊拉克夏天很热，孩子们需要多喝水。你看，项目配备的这台饮水机，功能强大。再看那边的卫生间，干净又整洁……”穆罕默德说，中国企业高质量地完成了项目建设。“能参与这样一项民生工程，为伊拉克改善教育条件出一份力，我感到非常骄傲！”

伊拉克内阁秘书处派驻米桑省示范学校项目部的现场负责人阿里·穆罕默德表示：“这是伊拉克政府首次实施示范学校项目，意义不同一般。从设计到功能，示范学校将成为伊拉克的样板。很高兴看到，米桑省的项目无论是工期还是质量都走在了其他省的前面。”

米桑省的示范学校项目由中国电建所属山东电建公司承建。项目经理李强表示，米桑省共有52所示范学校，其中13所已经完工移交，26所完成监理初步移交。“这是山东电建公司在海外的最大规模教育基建项目。从项目规划到施工每一个环节，我们力求精益求精。希望通过项目建设，推动伊拉克社会教育全面发展，为当地民生改善作出贡献。”李强说。

“让更多伊拉克孩子的求知梦想变为现实”

示范学校项目计划在巴格达建设144所学校，含4种学校类型，分布在巴格达南北约100公里、东西约55公里的范围内。

巴格达教育局高级主管费里尔·纳吉·阿明表示，当地民众都将中国企业承建的示范学校亲切地称为“中国学校”，这足以证明中国企业过硬的建设水平和当地民众对中国的友好情感。“我深知教育对每个家庭、对每个儿童的重要意义。感谢中企的努力付出，让更多伊拉克孩子的求知梦想变为现实。”

幼发拉底中学校长利安·塔亚尔介绍，原来学生们得分成三批上课，每间教室挤满了学生。“新学校宽敞明亮，条件远胜以前。我们要感谢中国建设者的辛勤努力。”16岁的中学生马尔万说，“能在这里学习我很开心。同学们都说，我们一定要爱护学校设施，让它一直这么漂亮。”

学生家长拉娜注意到“中国学校”的设计融入了不少伊拉克文化元素。“一个国家要发展，要从文化中汲取力量。我从学校的设计中感受到，大家都希望伊拉克从悠久的历史文化中找到动力，找寻适合自己发展的路径。中企承建的示范学校充分融入了伊拉克当地文化元素，照顾了我们对文化传承的关切，体现了伊中两国间的深厚友谊。”

中国电建中东北非区域总部副总经理兼伊拉克国别代表李德智表示，示范学校项目是关系伊拉克适龄儿童就学、重建教育体系的民生工程。中国电建全力打造精品工程，为中伊高质量共建“一带一路”作出贡献。

据介绍，首批示范学校今年完工后，伊拉克将着手开展第二批3000所学校的兴建。穆萨纳省教育局副局长萨阿德·贾西姆说：“阿拉伯谚语说，‘求知，哪怕远在中国’。而今，伊拉克学生搬进‘中国学校’，为伊拉克长远发展播撒下希望的种子。”

（本报中东中心分社伊纳斯·易卜拉欣参与采写）

《人民日报》（2024年12月02日 第 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)