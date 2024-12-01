人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国－中亚外长第五次会晤在成都举行

2024年12月01日22:17 | 来源：新华网
小字号

　　新华社成都12月1日电　中共中央政治局委员、外交部长王毅1日在成都主持中国－中亚外长第五次会晤。哈萨克斯坦副总理兼外长努尔特列乌、吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫、塔吉克斯坦外长穆赫里丁、土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫、乌兹别克斯坦外长赛义多夫出席。

　　王毅说，去年5月，首届中国－中亚峰会在西安成功召开，开启了中国中亚关系发展新纪元。中方愿同中亚国家携手推动中国中亚合作全面持续向前发展。

　　一是坚持元首引领。按照六国元首擘画的蓝图，继续落实好西安峰会共识，精心筹备好明年在哈萨克斯坦举办的第二届峰会。

　　二是坚持发展优先。聚焦贸易畅通、产业投资、互联互通、绿色矿产、农业、人员往来便利化六大优先合作方向，整体提升中国中亚合作水平，以实际行动落实全球发展倡议。

　　三是坚持安危与共。落实好全球安全倡议，深化执法安全合作，携手应对危机和挑战，维护六国安定祥和的发展环境。

　　四是坚持世代友好。共同践行全球文明倡议，秉持平等、互鉴、对话、包容的文明观，永续传承睦邻友好、世代和平理念。

　　五是坚持多边主义。反对任何形式的“脱钩断链”和“小院高墙”，促进全球南方协作，推动实现平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。

　　中亚五国外长表示，赞同中方提出的各项合作倡议，愿同中方携手构建中亚－中国命运共同体。

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部