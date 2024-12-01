新华社成都12月1日电 中国－中亚外长第五次会晤1日在成都成功举行。会晤后，中共中央政治局委员、外交部长王毅同哈萨克斯坦副总理兼外长努尔特列乌、吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫、塔吉克斯坦外长穆赫里丁、土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫、乌兹别克斯坦外长赛义多夫共同出席“天府号”跨境公路班车中亚线发车仪式。

外长们听取了四川省与中亚国家友好交往、务实合作以及跨境公路运输情况汇报。据介绍，近年来四川省围绕打造第三亚欧大陆桥国际贸易枢纽目标，畅通与中亚五国陆海空运输通道，持续扩大跨境公路班车开行规模。目前班车通达中亚五国20个城市，运输货物品类40余种。六国将以此次发车为新起点，共同推动班车高质量运行，争取三年内覆盖中亚国家主要城市。

当日，10辆公路班车满载新能源设备及四川特色产品等，自成都天府新区始发，经陕西、甘肃、新疆等地后驶向中亚各国。

六国外长并为“中国－中亚商品展示推广中心”揭牌。中心将设立中亚五国国别展厅，展示推广五国特色产品，打造中国中亚经贸、科教、文化、旅游等资源对接和项目合作的新平台。

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