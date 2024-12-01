新华社北京11月30日电 记者手记：当链博会遇上世博会

新华社记者胡若愚 刘学

“这里还能打卡吗？”“在哪里盖章啊？”……记者在第二届中国国际供应链促进博览会（简称链博会）采访期间经常能在日本企业的展台听到这样的询问。原来，只要在链博会不同展区找到6家日本参展商展台并集章打卡，就能换取一张2025年日本大阪·关西世博会的门票。

之所以会有这样的活动，部分原因是由于日本组展机构对链博会在绿色环保、低碳节能、健康生活等领域的理念非常认同，认为链博会与大阪·关西世博会理念相通，是宣传世博会的天然平台。记者注意到，在日本贸易振兴机构展台，链博会吉祥物“链氪”与大阪·关西世博会吉祥物“Myaku-Myaku”并肩而坐，一同迎接客商。

本届链博会上，日本参展企业数量较首届翻了一番，业务范围更广。日本贸易振兴机构北京代表处副所长草场步告诉新华社记者，他们组织了9家日企参展，另有12家日企独立参展。

草场步说，在去年首届链博会上，参展日企主要经营日用品、食品以及养老产品。今年，在汽车产业变革背景下，日本贸易振兴机构把展台设在智能汽车链展区，主要组织在华日资汽车零部件企业参展，希望进一步融入中国供应链。

草场步表示，日本和中国都面临着老龄化、环保等挑战。本届链博会设立相关展区并突出智能化、低碳化、绿色转型，与大阪·关西世博会的主题在理念上都有相通之处。

首次参展日企中，岩谷产业将为明年世博会提供一艘完全由氢燃料电池提供动力的船，作为海上代步工具搭载观众往返于“梦洲”等会场。这家日本液氢制造商在华有多家合作伙伴，但以日企身份参加中国的商业展会还是头一次。

同样首次参加链博会，三得利集团展出100%植物生物基的塑料瓶技术，以木质生物基、甘蔗渣等为原料，目标是2030年实现塑料瓶100%可循环利用。

松下集团自中国改革开放之初就在华深耕，中国业务占这家百年老店全球业务的23%。本届链博会上，松下在健康生活链展区展出智能电动床、折叠沐浴椅等适老化设备，吸引专业和普通观众驻足。

松下控股全球副总裁本间哲朗在链博会一场论坛上说，寻找净零排放解决方案，“不仅应关注清洁能源，还应与舒适、健康和养老相结合”。松下此次展示了有助于提升生活舒适度、有利健康的智能居住空间，以及支持银发经济的解决方案。

在第二次参展的日本通运展台，记者看到，一些外贸企业代表来咨询中欧班列服务。日通战略营业部科长梁娜告诉记者，日通是日本最大综合物流企业，也是第一批进驻西安参与“一带一路”项目的国际物流企业之一，通过多元化模式组合服务全球客户。作为明年世博会支持企业，日通同样在推进可持续航空燃料研发和使用，以减少温室气体排放。

草场步告诉记者，与本届链博会同时举行的中国国际福祉博览会也有大约20家日企参展。一些日企代表告诉他，随着中国恢复对日免签政策，许多日本人都在考虑到中国出差、旅游。“这对我们来说是一个非常好的信号。”

“欢迎中国企业和游客参与、参观大阪·关西世博会，”草场步说，“期待两国人民尤其是年轻人之间进行更多交流。”

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